Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Збірна України U-20 поступилася Польщі на чемпіонаті Європи

Микола Дендак — 13 липня, 21:15
Збірна України U-20 поступилася Польщі на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам із Польщі в останньому 3 турі попереднього групового етапу Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 36:22. Ця поразка означає, що українці посіли останнє місце у групі F та боротимуться за 17-24 сходинку.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу
13 липня

Третій тур, група F

Польща — Україна 32:22 (16:8, 20:14)

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, а в другому програла Швеції.

Гандбол Збірна України чемпіонат Європи з гандболу

Збірна України

Призначено арбітрів на матч Україна - Ісландія
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції

Останні новини