Збірна України U-20 поступилася Польщі на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам із Польщі в останньому 3 турі попереднього групового етапу Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 36:22. Ця поразка означає, що українці посіли останнє місце у групі F та боротимуться за 17-24 сходинку.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу

13 липня

Третій тур, група F

Польща — Україна 32:22 (16:8, 20:14)

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, а в другому програла Швеції.