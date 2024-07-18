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Збірна України U-20 вшосте поспіль програла на чемпіонаті Європи

Владислав Уткін — 18 липня, 17:08
Збірна України U-20 вшосте поспіль програла на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам з Ізраїля в раунді на вибування Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 30:19 (17:12, 13:7).

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу
17 липня
Раунд на вибування, група K

Ізраїль — Україна 30:19 (17:12, 13:7)

Нагадаємо, що у попередньому груповому раунді Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, програла Швеції, та виявилась слабшою за Польщу. У раунді на вибування Україна програла Чехії та поступилась Фарерським островам.

Тепер на "синьо-жовтих" очікують два матчі у плейоф, де визначиться остаточне місце команди на континентальній першості (З 21 по 24 місця). Україна дізнається наступного суперника після того, як всі команди зіграють у раунді на вибування.

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