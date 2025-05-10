Федерація замість Ковтуна обрала Захарову: Сартинський – про бойкот збірної України, суддівство на Олімпіаді та скандали в гімнастиці

Останні роки українська гімнастика змушувала нас пишатися. Українські спортсмени постійно вигравали турніри, здобували медалі різного ґатунку та прославляли нашу країну на міжнародній арені.

Але не так давно про гімнастику почали згадувати в контексті різних скандалів. Спершу провідний гімнаст України Ілля Ковтун змінив громадянство, потім був скандал з розкраданням коштів на чемпіонаті України, а зараз – бойкот чоловічої збірної, яка відмовляється їхати на чемпіонат Європи.

Чи не найкраще ситуацію зсередини знає головний тренер команди Геннадій Сартинський, тож Чемпіон поспілкувався з фахівцем. У розмові з нами наставник розповів, чому Україну засудили на Олімпійських іграх 2024, хто винен у зміні громадянства Ковтуна та хто насправді руйнує гімнастику України.

Геннадій Сартинський НОК України

– Що сталося 4 лютого і чому вас відсторонили?

– Почалося все з того, що Стела Георгіївна Захарова взяла Лаврухіна на посаду старшого тренера. Як це сталося я не знаю, в нього немає ні гімнастів, нічого. Це такий хлопець, сам собі на умі. Він поїхав додому, потім приїхав з дівчиною та без дозволу поселив її з собою, нічого не оплачуючи. Я дізнаюсь про це і кажу: "Так не можна, це неправильно". Розмова за розмовою, він почав мене ображати, і так все вийшло, що пішла лайка. Він зателефонував Захаровій, що його нібито образили. А те, що він мене матом послав, то це для Захарової було нормально.

Це було при дітях, тому і я винен, що не стримався та теж відповів. Отака сварка сталася. Він сказав, що я його якось зачепив. А я якраз був після операції, мене оперували на плечі, рука не могла працювати, як потрібно, та і мені 71 рік. Він здоровий, як бик, як я можу його побити? І вони таке вигадали. Він написав заяву, я також написав, як все було. Хлопці всі підписалися, що там нічого такого не сталося. Якби таке дійсно відбулося, то він мав би викликати поліцію, зняти побої та розповісти про це. Але Лаврухін чомусь це не зробив. І йому вірять, а мені ні. Так подивіться відео.

До речі, у четвер Лаврухін мене знову провокував, бігав навколо мене, казав, що я тебе зараз поб’ю. А потім казав: "Давай вийдемо, поговоримо". Я йому відповів: "Досить, я вже це проходив. Ти потім знову подзвониш Захаровій і скажеш, що я знову тебе побив". Я не пішов на це. У них йде запланована акція, щоб мене звільнити. Це вже продовжується два роки.

В'ячеслав Лаврухін став найкращим тренером місяця, 2017 рік НОК України

– Можете пригадати ще схожі випадки, коли вас хотіли звільнити?

– Коли була комісія, то приходила Захарова, Дерюгіна, казали, що я не працюю, що в мене щось не так. Як це? У 2024 році ми стаємо чемпіонами Європи, виграємо багато медалей, на Олімпійських іграх Ковтун виграє срібло, у нас 5 місце командне, 9 фіналів по приладах. Такого ще не було.

І Захарова прийшла в Міністерство та каже людям, які, мабуть, не все розуміють, що ми погано виступили на Олімпіаді, тому з мене та зі старшого тренера треба зняти преміальні. Я потім питав за що зняли. У нас взяли звіт за виступом на ОІ, і вся комісія визнала, що ми виступили добре. Не задовільно, а саме добре, показали гарний результат.

Тут ведеться явна робота проти мене, оскільки я кажу так, як є. Дерюгіна поставила Захарову незаконно. Вона її одразу назначила президентом технічного комітету. Як на цій посаді може бути людина, яка не знає правил, елементів, процесу тренування? Я про це кажу, і їм це не подобається. Якби вона була на жіночій половині, то я б нічого не говорив, вона нею принаймні займалася.

А як може очолювати комітет людина, яка нічого не розуміє в роботі чоловічої команди, гімнастики, елементах, правилах, спецвимогах, не розуміє, як готується команда? І вона командує мною, каже, що цей їде, а цей ні. Як це? Ти бачиш як вони тренуються? Ти ж на тренуваннях не буваєш, як можна так казати. І тому я їм не подобаюсь. Мені ж уже не 20 років, щоб боятися звільнення. Я можу сам піти. В мене є гімнасти, я можу йти в школу і працювати з 2-3 гімнастами, і не відповідати за збірну.

– Наскільки важко працювати зі збірною України?

– Коли пішло стільки людей через війну, дітей, які повинні були змінити дорослих хлопців, тут залишилося всього 12-15 гімнастів. І з них треба зробити команду, вийти на відбіркові змагання та потрапити на Олімпіаду і там ще й постаратися зайняти якісь місця. Ми цілими днями працюємо і робимо все для цього, а люди з федерації нічого не роблять. Як бджоли та трутні. Я жінку свою не бачу, вона мене квартирантом називає. А Захарова розповідає що і як треба робити.

І зараз команда виступила, Міністерство нас підтримало, дало нам додаткове місце, щоб я поїхав. А Дерюгіна та Захарова не дозволяють, не дають акредитацію. Без неї не можу ні в зал зайти, ні поселитися в готелі з командою. То навіщо мені їхати? Ось хто розвалює країну і хто працює проти неї.

Я з 2011 року працюю в збірній. За цей час ми на чотири Олімпіади вивели команду. Я один з тих тренерів, які весь час працюють та показують результат. Мої учні завоювали всі можливі золоті медалі. І вони кажуть, що я не тренер, щось не так роблю. У нас так: людину, яка щось робить, беруть та викидують. Я міг десятки разів виїхати за кордон. Мені та моїм учням пропонували такі контракти, але я не погоджувався. Я тут народився, тут і помру.

– Ви згадали про Олімпіаду. Чи засудили наших гімнастів у Парижі-2024?

– Так. Ми щойно обіграли Велику Британію в Європі, а потім йде Олімпіада. І у фіналі йдемо разом. Ми ж слідкуємо за ними, на кожному учаснику судді засудили нас на пів бала та більше. Британці роблять на 7, а ставлять 8. Нашим навпаки. Перші три прилади так зробили, і все. Хлопці одразу: "А як з ними боротися, якщо таке суддівство?".

– А чому нас так судили?

– Дивіться. Хто може підтримувати Україну? Я навіть не знаю. У них йде розподіл на англомовних (Канада, Велика Британія, Гонконг, Австралія, США), іспаномовних (Іспанія, Мексика, Португалія, Італія) та азіатів. Вони всі разом і своїх одразу витягують. А хто в нас? Нікого немає. Раніше, ще в часи СРСР, всі республіки були разом. А зараз такого немає, всі розбіглися. Ти виходиш сам на сам, а так з ними боротися не вийде.

– Що ви можете розповісти про бойкот збірної України?

– Я не знаю, сам про це прочитав у Facebook. Не думаю, що хтось був його ініціатором. Думаю всі хлопці розуміють, що поїхати без тренера, який їх готує та знає кожного з них – важко. Це спортивна психологія. Як у нас було на Олімпійських іграх. Горбачовій (тренерка Іллі Ковтуна – прим.) допомагав її чоловік. Наш НОК зробив їм обом акредитації, вони були разом з Ковтуном, бо обидва з ним працювали. Коли когось з них не було, то він показував гірший результат.

– У розмові зі мною Захарова назвала ініціатором Верняєва…

– Я навіть не сумнівався. Я вам скажу так, в будь-якому інтерв'ю вона в першу чергу критикує Верняєва. Далі йду я. Я вже казав, якщо в Лос-Анджелесі пожежа, то винен я, в Італії вулкан – теж я. І так само Верняєв. Чому? Бо він олімпійський чемпіон вільної України. А вона розповідає нам про московську Олімпіаду, де завоювала медаль в команді. Тоді кого не постав, вони всіх перемагали. Це на той час була найсильніша команда.

– Звідки взявся цей конфлікт між Захаровою та Верняєвим?

– Верняєв захотів працювати з федерацією, адже бачив, що нею ніхто не займається, нема розвитку гімнастики. І він сказав, що хоче зробити свою федерацію та йти туди працювати. Все, одразу паніка в Дерюгіної та Захарової, бо вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що рано чи пізно Верняєв займе їхнє місце.

– Верняєв, з огляду на оприлюднені документи, не міг потрапити в заявку збірної України на чемпіонат Європи. Чому його додали в заявку?

– Зрозумійте, в нас всього 7 людей, які можуть зараз виступати. З них Верняєв – олімпійський чемпіон, на останніх Іграх показав кращий результат в команді, він восьмий у багатоборстві був. І так сталося, що просто не зміг пройти відбір.

Верняєв почав працювати після Олімпійських ігор та отримав травму. Він відновився, а потім захворів, пневмонія. Його поклали в лікарню. Він там лежав і каже, що треба виступити в Кубку України, бо йде відбір. Олег вийшов, але не вилікувався. Кашляє, нічого не може робити. Почали працювати, а він задихається. У підсумку не зміг виступити. Пройшов тільки один прилад, на якому впав.

А тепер я скажу так. Цього року чемпіонати Європи та світу – НЕ відбіркові змагання. Тому дають 5 місць + шосте, щоб можна було спробувати різних спортсменів. Верняєв все одно кращий за тих хлопців, які пройшли відбір. Якби це був відбірковий турнір, то я б не додавав його. А тут можна ще пробувати, і я взяв на свою відповідальність та сказав, що ми беремо Верняєва п'ятим, щоб він прикрив команду. Це рішення ухвалювала тренерська рада, не лише я. Всі погодились.

Якщо його не взяти на чемпіонат Європи, то він закінчить виступати. А без нього в нас зовсім не буде команди. Ви розумієте? Тоді наступного року нам доведеться їхати без Верняєва, бо він залишить гімнастику. Він вже зараз каже, що в таких умовах працювати ніхто не хоче. Захарова прийшла, щоб всіх нас об'єднати, а виходить все навпаки. Тому і Верняєва, я сказав, що будемо брати, бо нам наступного року треба потрапити на Олімпійські ігри.

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– Можливо у вас є документ, що підтверджує можливість додати Верняєва у заявку?

– Я цей документ у четвер залишив у Міністерстві. Дивіться, за наказом Верняєв стоїть запасним. Цю позицію може змінювати тренер. Він має право + тренерська рада може вирішувати. В документі тренерська рада висловила свою думку та написала той склад. Я беру його на свою відповідальність.

Мені так і сказали: "Це твоя відповідальність, якщо щось не так, то ми тебе звільнимо". Я кажу: "Давайте, звільняйте, я вже до цього готовий". Але губити хлопця, який ще хоче тренуватися та показувати результати не потрібно. І ці змагання нічого не вирішують. Плюс в системі відбору написано, що рішення приймає головний тренер та вирішує тренерська рада. Далі йде федерація, а Міністерство молоді та спорту вже робить наказ.

– А як відбувався відбір раніше?

– Раніше головний тренер мав право відстоювати одного учня, міг сам його ставити, а ті хлопці, які завойовували медалі та гарно виступали на Олімпіаді, ніде не виступали та не проходили відбору. Якщо вони на контрольних змаганнях показували результати, які потрібні, то потрапляли до команди.

Ви раніше чули щось про спортивну гімнастику? Нічого. А з’явилася Стелла Георгіївна і почалося. А чому ж вона не каже про Лаврухіна, якого всунула. Старший тренер отримує надбавки, зарплату, не має жодного гімнаста, приходить і нічого не робить. Або зовсім не приходить. Це як може бути? І його ж беруть на чемпіонат Європи. А Захарова чомусь про це мовчить.

Вона мовчить, що забрала Костюка до Лаврухіна. Вони його за три місяці загнали й він пішов з гімнастики. Минулі тренери, які 15 років з ним працювали, знали що він робить, як з ним треба поводитись. А тут Лаврухін взяв Костюка, і потім каже, що не знав про його заскоки, що він лінивий тощо. У підсумку вони сказали, що Костюк пішов за сімейними обставинами, що мало грошей отримував. Він спершу нічого взагалі не отримував, а тут виявляється, що мало.

Причин можна знайти тисячу, але його загубили. Щоб ви розуміли, минулого року він зі своїми попередніми тренерами виграв чемпіонат України. Коли вони забирали його, то дзвонили мені та просили сказати, що він має тренуватися в Лаврухіна. Я кажу; "Що ви робите? Ви загубите хлопця". І ось він загубив цього хлопця, а його беруть на чемпіонат Європи. З ким він буде там працювати? Думаю буде ходити із Захаровою, носити її на руках. Більше йому там робити нічого.

– А чому, на вашу думку, на чемпіонат Європи назначили Лаврухіна?

– Бо він від Захарової не відходить. Вона коли приходить, то він біжить до неї, сідає. Я вже не хочу казати, що він лиже та говорить їй. Лаврухін повністю влаштовує Захарову. Вона для нього бог і цар. Все. Лаврухіну ж треба було дати зарплату. Комісія його не вибрала, то вони з Дерюгіною пішли до Міністерства та вибили для нього ставку.

Він приходить, посидить годину десь та йде. Нормально, на зборі харчується, гроші отримує. Та для нього це курорт! Я його не ставив на етап, бо він не тренується, у нього заняття від 40 хвилин до години, то Дерюгіна із Захаровою наказом поставили його на етап в Катар, а мене зняли. І Захарова про це мовчить. А ті, хто працюють тут кожного дня – погані. Ну прийде хтось інший, побачимо, що буде. Ламати – не будувати.

– Поговорімо про Ковтуна. Звучали думки, що він змінив громадянство, оскільки його тренерка не змогла домовитися з федерацією. Можливо ви знаєте причину?

– Одна причина, вона в кінці ставила умову: "Прибирайте Захарову, я повертаюся". А федерація замість Ковтуна обрала Захарову. Вона ж прямим текстом це казала. Зустрічалася з Дерюгіною, з НОКом, з Міністерством. Я не знаю, чому вони не домовилися.

Але я знаю, що на останній стадії була умова, щоб замість Захарової призначили Горбачову. Я теж вважаю, що вона була гідною бути віцепрезиденткою. Горбачова грамотна, розумна дівчина. Так, у неї є свої нюанси, але вона знає гімнастику, любить її та стільки років працювала з нами. А Захарова на чемпіонаті Європи підходила до Горбачової та просила зняти Ковтуна з командних змагань, щоб ми нічого не виграли. Це віцепрезидент федерації таке робить. Людина бореться проти своєї країни. Це нормально?

– Розкажіть детальніше про цю ситуацію.

– Захарова на чемпіонаті Європи, де ми посіли перше місце, викликала до себе Горбачову та казала їй: "Зніми Ковтуна з командних змагань, щоб вони нічого не зайняли. Бо коли ви щось завоюєте, це буде Сартинському". Та каже: "Ви що, це буде нашій країні". І не дала згоду. Ми посіли перше місце. Вдумайтеся, віцепрезидент спортивної гімнастики чоловічого відділення казала таке. То хто працює проти країни? Де п'ята колона?

Вона ж весь час каже про дівчат, ви ж чули. А ви подивіться результати, такі оцінки. Мені дуже хочеться, щоб у них щось вийшло і щоб вони зростали. Але навіщо казати, що у чоловіків все не так, я не розумію. Чоловіки з’їздили на 4 етапи, та привезли 8 медалей. Просто йде планомірне руйнування чоловічої гімнастики. Вони хочуть поставити всіх своїх, як зробили в Міністерстві.

Стелла Захарова Facebook

– Можете щось розповісти про скандал з розкраданням коштів на чемпіонаті України?

– Ні, я не знаю, що там саме було. Треба дивитися кошторис. 8,5 мільйонів було витрачено на цей турнір. За такі гроші можна було спокійно купити, мабуть, два комплекти гімнастичного обладнання. В нас зараз багато залів, у яких зовсім немає снарядів, прилади ще 1960-х – 1980-х років. То можна було це купити, щоб розвивати гімнастику. А ми куди витратили?

Там такі цифри стоять за перевезення, за встановлення снарядів. Я не знаю. В мене немає слів. Ми чемпіонат України в Кропивницькому проводимо за 500 тисяч здається. Це з суддями, проживанням, переїздом, готелем. А тут 8,5 млн. І для кого, розумієте? В нас зараз немає стільки гімнастів і такого рівня. Тим паче, що в той час проходив, здається, Кубок світу, тому основних гімнастів там не було.

– Захарова говорила, що за 8 років, коли ви були віцепрезидентом, в чоловічій гімнастиці було все розвалено і нічого не було…

– Давайте подивимося. За 8 років, скажу так, тільки в Японії в нас не було медалі. На всіх інших змаганнях ми ставали призерами. Порівняйте дівчат та нас. Дівчата навіть командою не потрапляли на Олімпіаду з 2008 року. А ми весь час проходили, попри зміни складу, попри втрату трьох ведучих гімнастів у 2016 році. Все, що Захарова несе, треба ділити на 100, навіть не на 10.

Чи можливий компроміс? Давайте і мене звільнимо, і її. Я згоден на це, аби лише її не було. Але вона ж на це не піде. І ви побачите, що буде в кінці року, і куди ми потрапимо.