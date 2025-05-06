Українська федерація гімнастики прокоментувала скандал із бойкотом чемпіонату Європи

Українська федерація гімнастики (УФГ) виступила з заявою, в якій пояснила свою позиції щодо відсторонення головного тренера збірної Геннадія Сартинського та бойкоту командою чемпіонату Європи.

Заяву наводить пресслужба УФГ.

"11 лютого 2025 року відбулося онлайн-засідання Президії УФГ, на якому, на підставі висновків Дисциплінарної комісії Федерації, було ухвалено рішення тимчасово припинити членство Сартинського Геннадія Людвиговича в УФГ. Зазначене рішення Президії УФГ було прийнято внаслідок вчинення паном Сартинським дисциплінарного проступку з очевидними ознаками протиправних дій, які є неприпустимими для будь-якого члена УФГ незалежно від заслуг, звань та нагород.

УФГ зі зрозумілих причин не розкриває деталі інциденту, так як триває розслідування щодо мотивів та причин протиправних дій пана Сартинського, але після завершення розслідування надасть спортивній громадськості відповідну інформацію та прийме остаточне рішення щодо членства пана Сартинського в УФГ", – сказано в заяві.