35-річна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики оголосила про завершення кар'єри

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Санне Веверс оголосила про завершення кар'єри у 35 років.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Як зазначається, нідерландська спортсменка оприлюднила своє рішення після того, як не змогла пройти кваліфікацію до фіналів цьогорічного чемпіонату світу у Роттердамі з командних змагань та індивідуальних вправах з колодою, не потрапивши до вісімки найкращих.

"Гадаю, сьогодні це дійсно був мій останній виступ. Для мене це дуже особливий момент. І водночас дуже гарний. Я дуже вдячна за те, що змогла завершити кар'єру перед нідерландською публікою, разом із моєю родиною та всіма в Нідерландах, хто так любить гімнастику. Тож для мене коло замкнулося", – розповіла гімнастка, чиї слова передає AD.nl.

Цьогорічна світова першість проходитиме у Роттердамі з 17 по 25 жовтня. На турнірі будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Зазначимо, що Веверс виграла олімпійське "золото" у вправах з колодою під час Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Окрім того, вона двічі вигравала чемпіонат Європи (2018 і 2023 роки) та стала віцечемпіонкою світу у 2015 році у цій дисципліні.

Після завершення OI-2024 у Парижі Веверс вже мала намір завершити спортивний шлях, але у підсумку вирішила тоді цього не робити.

Нагадаємо, що напередодні лідер збірної України Назар Чепурний пробився в особистий фінал в опорному стрибку на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики.