Збірна Росії візьме участь на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики без трьох лідерок команди – Ангєліни Мєльнікової, Вікторії Лістунової та Анни Калмикової, оскільки їм відмовили у наданні віз.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Таким чином, не враховуючи вищезгаданих гімнасток, Росія буде представлена на турнірі у повному складі.

До фінальної заявки потрапили 12 спортсменів (6 жінок та 6 чоловіків): Данієл Марінов, Арсєній Духно, Савелій Сєдін, Ілля Заїка, Сергій Найдін, Мухаммаджон Якубов (запасний), Людміла Рощіна, Альона Глотова, Єлизавета Ус, Александра Ануфрієва, Злата Осокіна та Мілана Каюмова (запасна).

Раніше зазначалося, що Каюмова, Рощіна, Заїка, Сєдін та Якубов також очікували надання віз. Наставник російської команди Дмітрій Андрєєв заявив, що він та його підопічні приїхали на цьогорічну світову першість, аби "псувати кров суперникам".

"Ми постараємося зіпсувати кров своїм суперникам і на цьому чемпіонаті світу", – сказав він.

Окрім того, через проблеми з візами збірна РФ не приїхала вчасно до готелю у Роттердамі, а Александра Ануфрієва досі не прибула до розташування команди.

На додачу до цього ТАСС інформує, що у готелі, де проживала чоловіча команда росіян, вночі почала працювати пожежна сигналізація.

Зауважимо, що цьогорічна світова першість проходитиме у Роттердамі з 17 по 25 жовтня. На турнірі будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Додамо, що ще раніше стало відомо про проблеми російської делегації щодо в'їзду до Нідерландів. Варто зазначити, що збірній Росії надали право виступати на чемпіонаті світу-2026 у нейтральному статусі.

Напередодні збірна України визначилась зі складом спортсменів, які поїдуть на цьогорічну світову першість зі спортивної гімнастики.