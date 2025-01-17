Ковтун прийняв рішення щодо зміни громадянства

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства.

Про це повідомляє видання Sportske novosti з посиланням на коментар тренера Владіміра Мадаревича.

Спортсмен, який три роки проживає в Осієку, розпочав процедуру отримання хорватського громадянства, та у майбутньому готовий представляти країну на спортивних змаганнях. Аналогічні документи подала його тренер Ірина Горбачова.

Хорватська федерація гімнастики оперативно відреагувала та запит українця та буде активно сприяти спортсмену.

Зазначається, що поштовхом для змінити громадянства стали розбіжності з Федерацією гімнастики України.

Варто зазначити, що протягом усього минулого року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Спортсмен не повернувся в Україну після ОІ-2024, де завоював срібну медаль.

Напередодні Ковтуна включили у склад збірної України на 2025 рік. Відповідний наказ опублікувало Міністерство молоді та спорту.