Японець Хашимото став чотириразовим чемпіоном світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві

Дайкі Хашимото вчетверте в кар'єрі виграв золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

На змаганнях у Роттердамі японець набрав 85.998 балів, завдяки чому випередив представника Китаю та британця Джо Фрейзера.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Багатоборство

Дайкі Хашимото (Японія) — 85,998; Ян Хаонань (Китай) — 84,199; Джо Фрейзер (Велика Британія) — 83,531;

Ця перемога стала для Хашимото четвертою у багатоборстві і тепер він посідає третє місце в категорії за кількістю золотих медалей. Більше титулів за японця мають його співвітчизник Кохей Учімура та представниця США Сімон Байлз – по шість нагород.

"Якщо чесно, я відчуваю радше полегшення, ніж радість. Я радий, що після командного фіналу зміг зберегти концентрацію та добре виступити протягом усього дня. Я знав, що якщо покажу свій справжній рівень, то матиму найкращі шанси на перемогу, тому сьогодні зосередився виключно на власному виступі.

Під час командного фіналу я відчував певний тиск, адже хотів допомогти команді набрати обертів. Після цього відчув полегшення й сьогодні зміг зберігати спокій", – наводить коментар Хашимото Суспільне Спорт.

Зазначимо, що загалом Дайкі Хашимото має 13 нагород рівня чемпіонату світу: одна бронза, шість срібних та шість золотих медалей.

Свої попередні перемоги японський гімнаст святкував у 2022-му, 2023 та 2025-му роках.

Раніше 35-річна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики оголосила про завершення кар'єри.