У збірній України анонсували зміни після провального ЧС-2026

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики України Євген Козін анонсував зміни у складі команди.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі завершив сезон для збірної. Команда у складі Чепурного, Владислава Грика, Микити Мельникова, Богдана Супруна й Олега Верняєва посіла 21-ше місце у кваліфікації та не пробилася до командного фіналу. Єдиним українцем в особистих фіналах став Чепурний, який після третього результату у кваліфікації опорного стрибка фінішував четвертим.

Наступного року на українців чекає чемпіонат світу в китайському Ченду, де розігруватимуть командні ліцензії на Олімпіаду-2028. За словами Козіна, склад збірної може оновитися завдяки молодим гімнастам.

"Я думаю, що будуть зміни, тому що є перспективні молоді гімнасти. У нас були на чемпіонаті Європи два спортсмени: Швед та Перепьолкін. Але після чемпіонату Європи у них трохи загострилися травми", – сказав тренер.

Водночас рішення щодо складу залежатиме від результатів спортсменів на наступних змаганнях.

"Плюс чемпіонат України показав, що на той період краще поставити для команди Олега Верняєва і Назара Чепурного. Можливо, вони відновляться, тоді вже буде конкуренція. Для всієї збірної це буде набагато краще. А кого вони зможуть замінити — покажуть результати чемпіонатів України та міжнародних змагань. Сподіваюся, що зміни будуть", – підсумував Козін.

Напередодні повідомлялося, що Назар Чепурний втратив медаль ЧС-2026 через помилку суддів.