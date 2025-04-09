16-річна Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики

Українська грація Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.

Про це повідомив НОК України.

За інформацією комітету, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надіслала лист до Української федерації гімнастики, у якому повідомила, що Онофрійчук отримала статус World Class Gymnasts. Це визнання їй було присуджено за результатами виступу на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Таким чином, Міжнародна федерація гімнастики визнала українку спортсменкою елітного рівня. Тож її ім'я буде внесено до офіційного реєстру FIG в цій категорії.

16-річна Таїсія Онофрійчук – фіналістка Олімпійських ігор 2024, призер чемпіонату Європи, багаторазова чемпіонка та призер етапів Кубка світу.

Раніше Таїсія стала переможницею етапу Кубку світу у болгарській Софії. Для неї це вже четверта поспіль перемога у багатоборстві. Попередні три Таїсія здобула на етапах Гран-прі в Тарту (Естонія), Марбельї (Іспанія) та Тьє (Франція).

Окрім цього, в Тьє Онофрійчук виграла чотири золоті нагороди у фіналах з обручем, з м'ячем, з булавами та зі стрічкою.