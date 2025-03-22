Онофрійчук виграла золото у багатоборстві на етапі Гран-Прі в Іспанії

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею у багатоборстві на етапі Гран-Прі в Марбельї, Іспанія.

Її загальний результат склав 116,100 бала.

Срібло здобула представниця Італії Софія Рафаелі (115,00), третьою стала гімнастка з Узбекистану Тахміна Ікромова (111,650).

Українки Поліна Каріка та Анастасія Ікан посіли 7-ме і 10-те місця відповідно.

Результати Гран-Прі Марбельї з художньої гімнастики

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 116,100 балів

2. Софія Рафаелі (Італія) - 115,000

3. Тахміна Ікромова (Італія) - 111,650

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7. Поліна Каріка (Україна) – 106,500

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10. Анастасія Ікан (Україна) – 105,000

Раніше українські гімнастки здобули 12 медалей на традиційному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine, який проходив у Тарту, Естонія.