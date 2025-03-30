Українські гімнастки здобули 7 медалей у заключний день змагань на етапі Гран-Прі у Франції

Українські грації успішно виступили у заключний день змагань на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики у французькому Тьє, здобувши ще 7 медалей.

Так, чотири золоті нагороди на рахунку Таїсії Онофрійчук, яка перемогла у фіналах з обручем (30,150), з м'ячем (28,550), з булавами (28,650) і зі стрічкою (28,600).

Ще дві медалі на рахунку Поліни Каріки, яка стала другою у змаганнях із обручем (27,900) та третьою – з булавами (27,800).

Ще одна українка Анастасія Ікан показала 6-й результат у фіналі зі стрічкою і стала 9-ю у вправах з м'ячем.

Ще одна срібна медаль дісталася Україні у командних змаганнях. У фіналі з п'ятьма стрічками українки продемонстрували другий результат.

Нагадаємо, 29 березня Онофрійчук стала переможницею у багатоборстві. Таким чином, сумарно українські гімнастки на етапі Гран-Прі у Тьє вибороли 8 медалей.