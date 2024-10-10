Зварич: Бронза ЧС-2024 – це не максимум збірної України
Гравець збірної України з футзалу Михайло Зварич вважає, що бронзові медалі чемпіонату світу 2024 – це не максимальний результат, якого могла досягти національна команда.
Його слова передає Tribuna.com.
"Враження незабутні! Після матчу трошки навіть і не вірилось що ми здобули медалі ЧС! Це дуже круті емоції, їх словами не передати! Минуло кілька днів і вже відчувається що увійшли в історію, тому що багато привітань і багато людей пишуть в соцмережах! Дуже приємно коли говорять про збірну України з футзалу!
Якщо подивитись два крайні ЧЄ і ЧС, то я впевнений – це не максимум. Ця збірна може і більше. Я думаю, зі мною багато хто погодиться, — сказав Зварич.
Нагадаємо, на мундіалі українці завоювали бронзові нагороди у матчі за третє місце проти Франції.
На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).