Зварич: Бронза ЧС-2024 – це не максимум збірної України

Гравець збірної України з футзалу Михайло Зварич вважає, що бронзові медалі чемпіонату світу 2024 – це не максимальний результат, якого могла досягти національна команда.

Його слова передає Tribuna.com.

"Враження незабутні! Після матчу трошки навіть і не вірилось що ми здобули медалі ЧС! Це дуже круті емоції, їх словами не передати! Минуло кілька днів і вже відчувається що увійшли в історію, тому що багато привітань і багато людей пишуть в соцмережах! Дуже приємно коли говорять про збірну України з футзалу!

Якщо подивитись два крайні ЧЄ і ЧС, то я впевнений – це не максимум. Ця збірна може і більше. Я думаю, зі мною багато хто погодиться, — сказав Зварич.