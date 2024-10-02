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Україна прибула на арену, де зіграє півфінальний матч ЧС проти Бразилії

Микола Дендак — 2 жовтня, 17:01
Україна прибула на арену, де зіграє півфінальний матч ЧС проти Бразилії
Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу прибула на арену "Humo" в Ташкенті, Узбекистан, де зіграє півфінальний матч чемпіонату світу проти Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку. Головний тренер команди Олександр Косенко вже визначився зі стартовою п'ятіркою на матч.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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