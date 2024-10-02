Лідер збірної Бразилії: Вважаю, що я другий у світі за переступами

Гравець збірної Бразилії Леандро Ліно назвав себе другим найкращим футзалістом за переступами після легендарного тезки Леандро Сімі.

Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі ФІФА.

– найкращий у світі за переступами, а я на другому місці!"

Також Ліно висловився на рахунок своєї результативності.

"Я не звик забивати багато голів. Я завжди намагаюся знайти простір для своїх партнерів, але в моїй кар

’єрі настав момент, після якого я почав працювати над вдосконаленням інших компонентів

– гра в захисті, завершення атак. Я багато працював і тепер змагаюся за звання найкращого бомбардира ліги. Це результат наполегливої роботи, я часто залишаюся після тренувань, щоб допрацьовувати"