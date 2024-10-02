Лідер збірної Бразилії: Вважаю, що я другий у світі за переступами
ФІФА
Гравець збірної Бразилії Леандро Ліно назвав себе другим найкращим футзалістом за переступами після легендарного тезки Леандро Сімі.
Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі ФІФА.
"Я навчився цьому у великого Сімі, який багато робив це у Корінтіансі. Я дивився багато відео з ним. Я вважаю, що Сімі – найкращий у світі за переступами, а я на другому місці!"
Також Ліно висловився на рахунок своєї результативності.
"Я не звик забивати багато голів. Я завжди намагаюся знайти простір для своїх партнерів, але в моїй кар’єрі настав момент, після якого я почав працювати над вдосконаленням інших компонентів – гра в захисті, завершення атак. Я багато працював і тепер змагаюся за звання найкращого бомбардира ліги. Це результат наполегливої роботи, я часто залишаюся після тренувань, щоб допрацьовувати"
На чемпіонаті світу-2024 Ліно забив два голи – по одному у ворота Коста-Рики в 1/8 фіналу та Марокко в 1/4-й.
Півфінальний матч між збірними України та Бразилії відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом. На Чемпіоні буде доступна текстова трансляція.