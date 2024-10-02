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ЧС-2024. Визначилася стартова п'ятірка збірної України на півфінал з Бразилією

Станіслав Лисак — 2 жовтня, 16:02
ЧС-2024. Визначилася стартова п'ятірка збірної України на півфінал з Бразилією
Асоціація футзалу України

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі стартовим складом команди на півфінальний матч чемпіонату світу проти Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Стартова п'ятірка збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Андрій Мельник, Ігор Корсун.

Матч Україна – Бразилія розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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