Не провал, але й до успіху далеко: підсумки виступу збірної України на Євро-2026

Що ж, шлях збірної України з футзалу на чемпіонаті Європи 2026 року завершився у чвертьфіналі. Підопічні Олександра Косенка в напруженому матчі, що дійшов до овертаймів, поступилися команді Франції.

Назвати цей виступ успішним точно не можна, все ж українці були одним з головних претендентів на перемогу. Але це точно не провал. Розповідаємо, яким було Євро-2026 для національної команди України.

Група B: одна помилка ціною в усе

Як ми вже говорили, збірна України була одним з фаворитів на трофей, тому закономірно була найсильнішою командою у квартеті з Вірменією, Чехією та Литвою. Вірмени та литовці взагалі вперше в історії потрапили на Євро, а чехи, хоч і сильна команда, але суттєво нижчого рівня.

Але в підсумку підопічні Олександра Косенка завершили груповий етап на другому місці. Чому? Бо поступилися "зросійщеній" Вірменії у першому турі. Насправді, в тому матчі українці грали трохи краще, мали більше моментів, майже вдвічі більше ударів, але... Не пощастило.

Далі були дві переконливі перемоги над Литвою (4:1) та Чехією (5:3), проте вони не дозволили команді піднятися на перше місце в групі та отримати більш слабкого суперника у плейоф (Хорватію, яка у квартеті А фінішувала другою). Натомість Україні дісталася Франція – теж один з фаворитів Євро-2026.

Матч проти Франції: все вирішили фоли

Але навіть проти більш статусного опонента Україна показувала гідний футбол та цілком могла перемагати.

То чому ж програла?

Бо занадто багато фолила. У першому таймі в команди було 4 порушення (за 6 фолів за тайм призначається пенальті). У другому їх було 5. І все б окей, але ці 5 фолів збереглися на екстратайми. А там вже на самому початку українці порушили правила вшосте.

Лідер збірної Франції Мухудін пенальті реалізував, а за 4 хвилини забив вдруге в контратаці. Україна відкрилася, почала грати у 5 польових, і французи забили втретє за екстратайми. Так, потім і сама Франція назбирала 6 фолів, але це сталося вже за 2 хвилини до кінця гри.

І можна було б зрозуміти, якби порушення були необхідними в цій грі, але ж ні. Буквально 5-й фол Микитюк зробив у моменті, коли воротар суперника лежав на майданчику, забравши м'яч до своїх рук – українець не зміг чисто його переступити. При тому, що за дві хвилини до цього "синьо-жовті" також фолили на воротарю.

Тож так, якби українці грали більш чисто, то цілком могли б перемогти – Франція першою набирає 6 фолів, Україна виходить вперед та добиває суперника, що відкривається. Хоча, це вже просто фантазії.

Але була ще одна, більш вагома причина, яка заважала команді протягом усього чемпіонату Європи.

Головна проблема збірної України

Реалізація.

Сухі факти: на груповому етапі найбільше ударів серед УСІХ гравців завдавав український універсал Микола Микитюк. Знаєте скільки в нього голів? Нуль. Та й загалом збірна України – одна з лідерів Євро-2026 за кількістю ударів, але забила 12 голів за 4 матчі.

Ми вже говорили про поєдинок проти Вірменії. Там колективу Олександра Косенка знадобилося 53 удари, щоб забити 1 гол. Так, більшість були дальніми, 20 з них заблокували, але решта – дійсно несли серйозну загрозу (та й у складі збірної чи не всі гравці володіють гарматним дальнім пострілом).

"Я вважаю, що не вдалося реалізувати свої гольові моменти. В цілому створили їх достатньо. Але це футзал, десь не пощастило, десь воротар виручав. Тому так. Причина поразки? Суперники забили на один гол більше, ніж ми. Ось і все. Знайшли свої моменти, реалізували їх. А ми, як я вже сказав, не змогли цього зробити. На жаль", – сказав Первєєв.

Або згадаємо свіжу гру проти Франції – 45 ударів і 2 голи. При чому обидва з пенальті. А по грі українці мали забивати значно більше.

Лише у Владислава Первєєва було 2 стовідсоткових шанси ще у першому таймі – вихід віч-на-віч (не влучив у ствір) та удар з лінії штрафного (воротар відбив обличчям). А у другій половині гри спершу Корсун не реалізував вихід сам на сам, а потім і Микитюк. Три виходи – жодного голу.

"Вітаю суперника з перемогою. На жаль, нам не вдалося перемогти, але це був хороший матч. Коли був додатковий час, нам не вистачило забитого голу. І в кінці ми могли при рахунку 1:1 забити. Нам голу не вистачило, а французи забили його. І потім ми вже ризикували, почали розкриватись, тому отримали і третій, і четвертий голи", – пояснював поразку Косенко.

На чемпіонаті світу 2024 року найкращим бомбардиром команди був Даниіл Абакшин (7 голів та 6 асистів). На Євро-2026 у нього три голи, два з яких у порожні ворота в матчах проти Литви та Чехії. У кваліфікації до Європершості роззабивався Євгеній Жук, але зараз у нього лише 2 голи (з помилкою голкіпера чехів та пенальті).

Проблема реалізація вагома. І вона, зокрема, стала наслідком проблем в організації гри збірної. Так, моменти створювалися в кожному матчі, але, враховуючи рівень суперників, їх мало би бути більше. Бити здалеку Україна вміє, але робити ставку виключно на це – помилка.

І останнє, збірна України була одним зі світових лідерів за якістю виконання стандартів. Але на Євро-2026 якість виконання чомусь просіла – згадується лише гол Первєєва у грі проти Литви, який чудово зловив м'яч на льоту та пробив ідеально під стійку. На тому все.

Яскраве майбутнє збірної України

Тим не менш, українці дісталися до чвертьфіналу, вже сьомого поспіль. І, що важливо, на цьому турнірі засяяли потенційні майбутні зірки команди.

Так, 23-річний Владислав Первєєв вперше в кар'єрі потрапив на такого рівня турнір і став одним з ключових гравців. На його рахунку два голи на Євро-2026, обидва завдяки чудовим дальнім пострілам.

Також на цьогорічному чемпіонаті Європи дебютував 18-річний Ілля Приходько. Він пропускав лише перший матч проти Вірменії, а в інших стабільно виходив на майданчик. І навіть віддав асист на Абакшина у грі проти Литви.

"Приходько – талановитий гравець. Він своєю грою переконав тренерський штаб, що гідний грати в збірній. І в матчах з Португалією це додатково підкреслив. Тому ми вирішили його взяти на Євро-2026. Ілля – молодий, перспективний, все в його руках. Хай розвивається далі та стає ще сильнішим. У нього все для цього є", – розповів Косенко.

І, звісно, варто згадати про 18-річного Івана Бєлімова. Так, він не зіграв жодної хвилини за команду (ще б пак, коли у заявці є здоровий Олександр Сухов). Але саме його обрали третім воротарем. Мабуть, недаремно він опинився серед номінантів на найкращого молодого гравця світу у 2025 році.

Також стабільними та важливими гравцями збірної є 28-річні Сухов, Абакшин та Швед, а цей турнір лише через травму пропускав лідер команди 22-річний Ростислав Семенченко. Тому майбутня зміна поколінь має пройти безболісно.