Гравців це трохи сковує: Косенко – про старт Євро, помилки з Вірменією та плейоф проти Франції

Ось і завершилися всі матчі групи B на чемпіонаті Європи 2026 року з футзалу. Збірна України, яка була фаворитом квартету, фінішувала на другому місці та пройшла у плейоф, де зустрінеться з Францією.

Чому українці посіли друге місце? Бо у стартовому поєдинку мінімально поступилися Вірменії (1:2). Але після цього були впевнені перемоги над Литвою (4:1) та Чехією (5:3).

Та й французи у чвертьфіналі – відносно зручний суперник: Україна обігрувала їх у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

Чемпіон поспілкувався з головним тренером "синьо-жовтих" Олександром Косенком. Наставник розповів про причини поразки від Вірменії, пояснив нестандартний вибір стартового складу та поділився очікуваннями від майбутнього матчу із Францією.

– Я думаю ви вже розбирали гру проти Вірменії, знайшли причини поразки. Що пішло не так?

– По-перше, Вірменія – неслабка команда, гідний суперник. У цьому матчі нам не вистачило другого голу. Ми більше грали в контроль м'яча, але створювали небагато моментів. У цьому був наш маленький недолік. Треба було більше загострювати, більше напружувати їхнього воротаря.

Ну і голи пропустили необов'язкові. Там п'ятки, там не вибили, не розібрались, ухвалили неправильне рішення. Може від того, що перша гра на Євро. У нас постійно у стартових поєдинках хвилювання через дуже високу відповідальність. І це хлопців трохи сковує.

– Чи впливало на гру те, що у складі вірменів грає низка натуралізованих росіян?

– Безумовно, це заважало робити виважені рішення. Ми поспішали, невиважено грали на стандартах – не бачили передачі на відкритих гравців.

– Ви бачили те відео з гравцем Вірменії після матчу, де він ображав Україну? Говорили про це з командою?

– Так, бачили. Обговорювали цей інцидент. А що тут коментувати, це зрозуміло – хто там грає, і які вони вірмени.

– У кожному матчі ви дивували вибором стартової п'ятірки, в якій не було ні Шотурми, ні Чернявського, ні Жука...

– А це взагалі умовне поділення. Я ніколи не розділяю на першу та другу четвірку. Вони ж не можуть всі разом вийти. Немає такого, що ця четвірка виходить першою, бо вона сильніша, або вона буде грати проти тієї четвірки. Ми не підлаштовувались під суперника, а хотіли нав'язувати свою гру.

– На матч проти Литви повернувся Сухов, і одразу ж віддав асист. Наскільки він важливий для команди та наскільки його не вистачало проти Вірменії?

– Для нас кожен гравець збірної важливий, не лише Сухов. Але всі бачать, наскільки він може вплинути на результат. Його поява і хлопцям додала впевненості. Сухов може не тільки відбити удар, але може і загострити довгою передачею, і підключитися до атаки.

– Також в цій грі ви випустили 18-річного Приходька. Розкажіть трошки про нього. Чому ви обрали саме його до складу на Євро?

– Талановитий гравець. Він своєю грою переконав тренерський штаб, що гідний грати в збірній. І в матчах з Португалією це додатково підкреслив. Тому ми вирішили його взяти на Євро-2026. Ілля – молодий, перспективний, все в його руках. Хай розвивається далі та стає ще сильнішим. У нього все для цього є.

– У матчі проти Литви я для себе відзначив дуже гучну підтримку фанатів. А ви її відчували?

– Ми вже неодноразово це казали – де б ми не грали, дуже багато українських вболівальників. Це нам додає сил, впевненості. І хлопці намагаються грати для наших вболівальників, і не лише для тих, хто на трибунах. Це дуже важливо для нас.

– Проти Чехії була відносно важка гра в останні хвилини кожного з таймів.

– Бо суперник програє. Він розуміє, що їм потрібно перемагати, тому додає. Через це і могло скластися таке враження. Всі суперники гідні, всі намагались виграти. Чехія – хороша команда, яка вміє грати.

Нічого дивного немає. Вони намагались здобути результат, ми намагались цьому заважати – контратакували, створювали свої моменти. На початку гра була більш закритою, до перших двох голів. А потім Чехія почала відкриватися, і обидві команди створювали чимало моментів.

– У плейоф ми зіграємо проти вже добре знайомої Франції. Як вам такий суперник?

– На цій стадії немає слабких суперників, особливо серед тих, хто міг нам дістатися. Хорвати і французи зіграли між собою внічию (2:2). Ми з Хорватією важко граємо. Обидві команди сильні.

Так, дійсно, ми з французами вже частенько граємо. І вони нас знають, і ми їх теж. Тому будемо готуватися.

– Між Францією та Хорватією, кого б ви більше хотіли?

– Та нікого. Хто випав – до того і готуємось.

– Чи є якісь втрати перед французами, чи всі, кого ви викликали, в строю?

– Втрат немає. Є кілька мікропошкоджень, але це робочі моменти. Тож все добре.