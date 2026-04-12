Усе на належному рівні: Косенко – про фінансове забезпечення національної команди

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів про фінансове забезпечення національної команди, зазначивши, що загалом усе на належному рівні.

Про це він сказав у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Щодо фінансового забезпечення команди, то у цьому плані загалом усе на належному рівні. Відносно логістики, то зараз переважно переїзди здійснюються автобусом. Ми з розумінням ставимося до цього, враховуючи нинішні реалії.

Подальші цілі? Ми, звичайно, хочемо перемагати, покращувати свою гру і здобувати результат у кожному матчі. Водночас важливо, щоб команда показувала видовищний футбол для вболівальників", – сказав Косенко.

Нагадаємо, в серпні 2024 року Асоціація футзалу України продовжила контракт з Олександром Косенком до завершення чемпіонату Європи 2026 року.

Як відомо, "синьо-жовті" всьоме поспіль вийшли у чвертьфінал Євро, де поступилися Франції. У першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії. Після цього розгромно перемогла Литву та здолала Чехію.

Зазначимо, що на Євро-2022 Україна під керівництвом Косенка посіла 4 місце, а на ЧС-2024 "синьо-жовті" взагалі здобули бронзу, першу в історії.