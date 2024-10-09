Збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікації першого в історії жіночого ЧС
Збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікації першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жінок, який відбудеться у 2025 році.
Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
Список викликаних гравчинь
- Кислова Вікторія (Torreblanca Melilla C.F., Іспанія)
- Шульга Анна (Без клубу)
- Митрофанська Наталія (CLUB VALDETIRES FERROL FSF, Іспанія)
- Дрозд Поліна (PU-62, Фінляндія)
- Титова Юлія (ASD SOLARITY, Італія)
- Каверзіна Анна (Grupo Desportivo de Árvore, Португалія)
- Гриценко Ксенія (AD.CEUTA, Іспанія)
- Воловенко Сніжана (Енергія-УДУ, Київ)
- Скибіна Олександра (Енергія-УДУ, Київ)
- Терех Анастасія (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія)
- Дубицька Ірина (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія)
- Ковшик Дар’я (Torreblanca Melilla C.F., Іспанія),
- Кліпаченко Анастасія (Енергія-УДУ, Київ)
- Калягіна Анастасія (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія)
- Форсюк Юлія (к) (AD.CEUTA, Іспанія)
- Костюк Юлія (Кобеляки, Полтава)
- Бурлаченко Ксенія (Grupo Desportivo de Árvore, Португалія)
- Рубан Софія (Кобеляки, Полтава)
У кваліфікації Україна потрапила в одну групу із Чехією, Північною Ірландією та Францією.
Розклад матчів жіночої збірної України
- 16 жовтня, 17:00. Україна – Франція
- 17 жовтня, 17:00. Північна Ірландія – Україна
- 19 жовтня, 20:00. Чехія – Україна
Поєдинки проходитимуть в Чехії. За їхніми підсумками переможець квартету пройде в Елітний раунд відбору на мундіаль.
Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України завоювала бронзові нагороди на ЧС-2024, розгромивши в матчі за третє місце Францію.
На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися шестиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).