Збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікації першого в історії жіночого ЧС

Збірна України оголосила заявку на матчі кваліфікації першого в історії чемпіонату світу з футзалу серед жінок, який відбудеться у 2025 році.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Список викликаних гравчинь

Кислова Вікторія (Torreblanca Melilla C.F., Іспанія) Шульга Анна (Без клубу) Митрофанська Наталія (CLUB VALDETIRES FERROL FSF, Іспанія) Дрозд Поліна (PU-62, Фінляндія) Титова Юлія (ASD SOLARITY, Італія) Каверзіна Анна (Grupo Desportivo de Árvore, Португалія) Гриценко Ксенія (AD.CEUTA, Іспанія) Воловенко Сніжана (Енергія-УДУ, Київ) Скибіна Олександра (Енергія-УДУ, Київ) Терех Анастасія (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія) Дубицька Ірина (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія) Ковшик Дар’я (Torreblanca Melilla C.F., Іспанія), Кліпаченко Анастасія (Енергія-УДУ, Київ) Калягіна Анастасія (Club Recreativo Leocs de Porto Salvo, Португалія) Форсюк Юлія (к) (AD.CEUTA, Іспанія) Костюк Юлія (Кобеляки, Полтава) Бурлаченко Ксенія (Grupo Desportivo de Árvore, Португалія) Рубан Софія (Кобеляки, Полтава)

У кваліфікації Україна потрапила в одну групу із Чехією, Північною Ірландією та Францією.

Розклад матчів жіночої збірної України

16 жовтня, 17:00. Україна – Франція

– Франція 17 жовтня, 17:00. Північна Ірландія – Україна

19 жовтня, 20:00. Чехія – Україна

Поєдинки проходитимуть в Чехії. За їхніми підсумками переможець квартету пройде в Елітний раунд відбору на мундіаль.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України завоювала бронзові нагороди на ЧС-2024, розгромивши в матчі за третє місце Францію.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися шестиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).