Букмекери назвали фаворита чемпіонату світу 2024: які шанси в України виграти Мундіаль

На чемпіонаті світу 2024 з футзалу, що проходить в Узбекистані, півфіналістами турніру стали національні збірні України, Бразилії, Аргентини та Франції.

Букмекери визначили фаворита Мундіалю. Бейтинговий оператор FAVBET майже впевнений у перемозі Бразилії у турнірі, даючи на тріумф п'ятиразових чемпіонів світу коефіцієнт 1,33.

Аналітики Фавбет вважають, що другим фіналістом має стати Аргентина, якій Україна програла на груповому етапі з рахунком 1:7. На перемогу аргентинців можна зробити ставку з коефіцієнтом 5.

Збірна України вважається аутсайдером. На перемогу "синьо-жовтих" букмекери дають захмарний коефіцієнт – 18. Трішки більше вірять у Францію – 15.

Фаворити чемпіонату світу 2024 з футзалу

Бразилія – 1,33;

Аргентина – 5,00;

Франція – 15,00;.

Україна – 18,00.

2 жовтня Україна та Бразилія визначать між собою першого фіналіста чемпіонату світу 2024, а 3 числа відбудеться півфінал між Францією та Аргентиною. Обидва поєдинки розпочнуться о 18:00 за Києвом.

Переможці зіграють між собою у фіналі, а команди, що програють, розіграють бронзові нагороди в матчі за третє місце. Вирішальні зустрічі пройдуть 6 жовтня у Ташкенті.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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