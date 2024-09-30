Визначились усі учасники 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024

29-30 вересня в Узбекистані відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу. Півфіналістами турніру стали збірні України, Бразилії, Франції та Аргентини.

Завершили боротьбу на стадії чвертьфіналу команди Марокко, Венесуели, Парагвая та Казахстану, які зазнали поразок від вищезазначених суперників.

Результати 1/4 фіналу

29 вересня

Бразилія – Марокко – 3:1

Україна – Венесуела – 9:4

30 вересня

Франція – Парагвай – 2:1

Казахстан – Аргентина – 1:6

2 жовтня Україна та Бразилія визначать між собою першого фіналіста, а 3 числа відбудеться півфінал між Францією та Аргентиною. Обидва поєдинки розпочнуться о 18:00 за Києвом.

Переможці зіграють між собою у фіналі, а команди, що програють, розіграють бронзові нагороди в матчі за третє місце. Вирішальні зустрічі пройдуть 6 жовтня у Ташкенті.

Розклад 1/2 фіналу

2 жовтня

18:00 | Бразилія – Україна

3 жовтня

18:00 | Франція – Аргентина

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).