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Визначились усі учасники 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024

Володимир Кук , Денис Шаховець — 30 вересня, 21:00
Визначились усі учасники 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024
Збірна України з футзалу
FIFA

29-30 вересня в Узбекистані відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу. Півфіналістами турніру стали збірні України, Бразилії, Франції та Аргентини.

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Завершили боротьбу на стадії чвертьфіналу команди Марокко, Венесуели, Парагвая та Казахстану, які зазнали поразок від вищезазначених суперників.

Результати 1/4 фіналу

29 вересня

Бразилія – Марокко3:1

Україна – Венесуела9:4

30 вересня

Франція – Парагвай2:1

Казахстан – Аргентина – 1:6

2 жовтня Україна та Бразилія визначать між собою першого фіналіста, а 3 числа відбудеться півфінал між Францією та Аргентиною. Обидва поєдинки розпочнуться о 18:00 за Києвом.

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Переможці зіграють між собою у фіналі, а команди, що програють, розіграють бронзові нагороди в матчі за третє місце. Вирішальні зустрічі пройдуть 6 жовтня у Ташкенті.

Розклад 1/2 фіналу

2 жовтня

18:00 | Бразилія – Україна

3 жовтня

18:00 | Франція – Аргентина

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).

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