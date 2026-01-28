Українська правда
Стало відомо, з ким збірна України зіграє у чвертьфіналі Євро-2026

Микола Дендак — 28 січня 2026, 22:18
Збірна України з футзалу вийшла у плейоф чемпіонату Європи завдяки перемозі над Чехією в останньому третьому турі групового етапу.

За підсумками цього матчу підопічні Олександра Косенка фінішували на другому місці, поступившись лідерством Вірменії. Таким чином Україна у чвертьфіналі зіграє з першим місцем групи A – Францією.

Зустріч відбудеться 31 січня, стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Зауважимо, що "синьо-жовті" обігрували французів у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

В іншому чвертьфіналі Вірменія зустрінеться з командою Хорватії. Також у чвертьфінали вже пройшли Іспанія та Португалія.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. Після цього Україна розгромно перемогла Литву, а Вірменія обіграла Чехію.

