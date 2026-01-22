Козаки Косенка проти дебютантів Євро-2026: прев'ю матчу Вірменія – Україна

Збірна України з футзалу 21 січня стартує на чоловічому чемпіонаті Європи-2026, який відбудеться у Литві, Латвії та Словенії.

Як Україна феєрично здолала відібралась на чемпіонат Європи?

Команда Олександра Косенка потрапила у групу до Вірменії, Чехії та Литви. "Синьо-жовті" розпочнуть свій шлях до трофея матчем проти вірменів, які є абсолютними дебютантами Євро. Поєдинок відбудеться на "Арена Жальгіріс" (Каунас). Початок зустрічі – о 17:00 (за київським часом).

Напередодні старту саме українську збірну вважають головним фаворитом у квартеті В. Підопічні Олександра Петровича феєрично пройшли відбір на Євро-2026. Українські футзалісти показали максимальний результат – шість перемог у шести матчах.

Усі результати України у відборі на Євро-2026:

Наша збірна із 18 балами виграла групу, залишивши за своєю спиною Румунію та Німеччину, які набрали по 9 очок, а також Кіпр, який не здобув жодного пункту. Різниця голів України була теж неймовірною – 37 (забитих) проти 5 (пропущених). Найкращим бомбардиром "синьо-жовтих" став Євгеній Жук, який на свій рахунок записав аж 9 м'ячів.

Команда Косенка провела дуже продуктивну та інтенсивну підготовку до чемпіонату Європи. Українська збірна зіграла чотири контрольні спаринги – дві перемоги (над Францією 3:1 та Словенією 2:0), мирова з Португалією (1:1) та поразка від тих же португальців (2:5).

Як Вірменія вперше в історії вийшла на Євро?

У кваліфікації підопічні Рубена Назаретяна сенсаційно стали переможцями своєї групи, набравши 16 очок у 6-ти турах – п'ять звитяг та одна нічия.

Цікаво, що у фінальному матчі вірмени здобули перемогу над Казахстаном, а героєм поєдинку став Нікіта Хромих, який відзначився хет-триком. Вірменія несподівано не впустила на Євро фаворита квартету.

Вірменія – Данія 4:3

– Данія 4:3 Казахстан – Вірменія 4:4

4:4 Вірменія – Албанія 4:0

– Албанія 4:0 Албанія – Вірменія 1:5

– 1:5 Данія – Вірменія 1:3

1:3 Вірменія – Казахстан 4:2

Після успішного відбору вірменська збірна провела також чотири контрольні гри, дві з яких були проти Іспанії, яка є однією із головних претендентів на перемогу на Євро-2026. Обидва поєдинки прогнозовано закінчились нищівними поразками вірменів – 6:2 та 8:1.

Команда Назаретяна переможно розпочала для себе новий 2026-й рік, перегравши двічі Ліван – 8:3 та 2:0. Обидва поєдинки мали товариський характер.

Заявка України на Євро-2026

На жаль, через травми "синьо-жовтим" не допоможуть Ростислав Семенченко та Андрій Мельник.

Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Київ Футзал).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

Заявка Вірменії на Євро-2026

У заявку вірменської збірної включено 15 футзалістів. Найприкріше те, що аж вісім із них грають у російській Суперлізі та Вищій лізі.

Воротарі: Альберт Агаджанов (ТЗМС Тула), Ємін Гарабекянц (Юніспорт).

Універсали: Сурен Казарян (Єреван), Володимир Саносян (Норильський Нікель), Артур Мелконян (ЛКС Липецьк), Денис Неведров (Тюмєнь), Нікіта Хромих (ТЗМС Тула), Гарегін Машумян (Сієвн), Гамлет Манукян (Юніспорт), Мігран Дерменджян (Юніспорт), Саркіс Маргарян (Юніспорт), Арсеній Петросян (Нова Генерація), Агасі Егіазарян (Єреван), Микаел Гандилян (ІрАеро), Арсен Петросов (Торпедо Нижній Новгород).

Історія очних зустрічей Вірменія – Україна

Україна вперше у своїй історії зіграє проти Вірменії. Тому цей факт додає ще більшої цікавості даному протистоянню.

Колишній головний тренер жіночої збірної України з футзалу Володимир Колок в ексклюзивному коментарі поділився думками щодо стартового матчу "синьо-жовтих" проти вірменів.

"Напруженим може бути матч з Вірменією, яка добре прогресує останнім часом. До того ж це буде перший матч для нашої збірної. На початок змагань бувають несподіванки, але перемога має бути за нами", – сказав наставник.

Цікаві факти із виступів України на чемпіонатах Європи

Якщо Вірменія вперше зіграє на чемпіонаті Європи, то для України він стане вже 12-м в історії. "Синьо-жовті" лише одного разу не кваліфікувались на Євро. Було це у 1999-му році.

Вперше українська збірна зіграла на подібному турнірі у 1996-му, коли посіла 5-те місце. Найкращі ж результати українські футзалісти показали у 2001-му та 2003-му роках, коли ставали віцечемпіонами Європи.

На останньому Євро-2022 Україна фінішувала за крок від бронзових нагород, програвши Іспанії у матчі за третє місце (1:4).

Де дивитися Євро-2026 з футзалу

У прямому етері матчі України на Євро-2026 будуть доступні на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Також сайт Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх поєдинків команди Косенка. Також будуть опубліковані результати матчів та коментарі до/після ігор.