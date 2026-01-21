Збірна України – серед фаворитів, Білорусь – серед учасників: прев'ю Євро-2026

16 найсильніших збірних Європи, вперше в історії три країни-господарки, і головне – великі надії на збірну України. Сьогодні, 21-го січня, стартує чемпіонат Європи 2026 з футзалу.

У цьому матеріалі Чемпіон детально розповість усе, що потрібно знати про турнір.

Формат Євро-2026

Змагання розпочнеться 21 січня та триватиме до 7 лютого 2026 року. Першим етапом чемпіонату Європи стане груповий етап: 16 команд поділили на 4 групи. В плейоф вийдуть перші два місця кожного з квартетів.

Додамо, що цього року на Євро дебютують одразу три збірні: це Литва, Латвія та Вірменія.

Всі учасники турніру:

Група A: Латвія, Хорватія, Грузія, Франція

Група B: Литва, Вірменія, Чехія, Україна

Група C: Словенія, Білорусь, Іспанія, Бельгія

Група D: Італія, Угорщина, Португалія, Польща

УЄФА

На груповому етапі команди загалом зіграють три матчі (по одному проти кожного із суперників). У плейоф все вирішуватиметься за підсумком однієї гри. Також на Євро передбачений поєдинок за 3 місце.

Груповий етап триватиме до 29 січня. Чвертьфінали ж розпочнуться вже 31 січня (Україна точно зіграє в цей день, якщо вийде з групи). Вирішальний матч та гра за 3 місце відбудуться 7 лютого.

Господарі чемпіонату Європи

Як ми вже казали, турнір прийме одразу три країни. Таке станеться вперше в історії футзальних Євро. Але тут варто пояснити. Спершу країнами-господарками мали бути лише Литва та Латвія, однак сталася Білорусь.

Білоруси зуміли подолати кваліфікацію на ЧЄ та мали б зіграти під власним прапором. Що Литва, що Латвія, підтримали Україну та відмовилися приймати представників цієї збірної на своїй території. Однак УЄФА просто додала до господарів Словенію, і саме там гратиме Білорусь.

Найбільш неприємне тут те, що Білорусь, схоже, таки зможе виступити під власним прапором. І те, що Литва та Латвія, які підтримали Україну, отримали серйозний удар. Адже в них забрали два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Стадіони, що прийматимуть матчі Євро:

"Арена Рига", Латвія : п'ять матчів групи A (зокрема Латвії), один матч групи B та чвертьфінал.

: п'ять матчів групи A (зокрема Латвії), один матч групи B та чвертьфінал. "Жальгіріо Арена", Каунас, Литва : п'ять матчів групи B (зокрема Литви та України), один матч групи A та один чвертьфінал.

: п'ять матчів групи B (зокрема Литви та України), один матч групи A та один чвертьфінал. "Арена Стожице", Любляна, Словенія : п'ять матчів групи C (зокрема Словенії), п'ять матчів групи D, два чвертьфінали, два півфінали, матч за третє місце та фінал.

: п'ять матчів групи C (зокрема Словенії), п'ять матчів групи D, два чвертьфінали, два півфінали, матч за третє місце та фінал. "Тіволі Арена", Любляна, Словенія : один матч групи C та один матч групи D.

The new #FutsalEURO trophy is a thing of beauty 😍🏆 pic.twitter.com/QmkW2ADed1 — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) November 21, 2025

Головні фаворити чемпіонату Європи

Серед 16 збірних особливо виділяються 5 команд: Іспанія, Португалія, Франція, Італія та... Україна. Але про всіх по черзі.

Іспанія – головний фаворит Євро за котируванням букмекерів. Це й не дивно, адже іспанці найбільше в історії вигравали цей турнір – 7 разів (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), а також найбільше серед європейських збірних здобували золото чемпіонату світу (2004, 2008).

А ось у світових рейтингах іспанці нараз другі серед європейських країн. І в списку ФІФА, і в списку УЄФА їх випереджають португальці.

Португалія – другий головний фаворит. Теж не дивно, адже це чинний чемпіон та переможець двох останніх чемпіонатів Європи (2018, 2022). Також португальці виграли чемпіонат світу у 2021 році.

Франція – має доволі високі шанси на перемогу, хоча загалом команда не є успішною на Євро. У 2022 році французи навіть не вийшли на ЧЄ, а найбільшим досягненням є участь в груповому етапі (2018).

Проте останні роки команда суттєво додала. Про це свідчить і півфінал чемпіонату світу 2024 (в матчі за бронзу програла саме Україні), і чудова кваліфікація до ЧЄ (вийшла з першого місця та забила найбільше голів), і місце в 10 найкращих збірних світу.

Італія – остання серед фаворитів. У кваліфікації програла групу Білорусі та пройшла на Євро через стикові матчі. Ця збірна жодного разу не пропускала чемпіонати Європи, двічі ставала переможцем (2003, 2014).

Проте останні роки в команди невеликий спад. Італійці два Євро поспіль не можуть вийти з групи, а також не зуміли пройти на чемпіонат світу 2024 року. Тому Італія зараз лише на 16-му місці в рейтингу ФІФА. Попереду Грузія та Хорватія, а Чехія лише трохи відстає.

І нарешті, найприємніше:

Збірна України на Євро-2026 з футзалу

Наразі українці є третім фаворитом за коефіцієнтами та третьою європейською командою в рейтингу ФІФА. Цьому дуже посприяли останні результати підопічних Олександра Косенка.

Дивіться самі, на Євро-2022 Україна посіла 4 місце, на ЧС-2024 "синьо-жовті" взагалі здобули бронзу, першу в історії, кваліфікацію на ЧЄ-2026 команда провела ідеально – вперше в історії набрала максимальну кількість очок.

Zvarych finishing off a class Ukraine team move 🥵#FutsalEURO pic.twitter.com/IeFfsNUwRr — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 12, 2026

У відборі до Євро українці перемогли у всіх 6 поєдинках із загальним рахунком 37:5. Команда розгромила Кіпр (7:0), здолала Румунію (2:0) та Німеччину (5:3). У другому колі підопічні Косенка декласували Німеччину (9:0), вдруге розгромили Кіпр (11:1) та розібралися з Румунією (3:1).

Додатково надію додає підготовка України до цього турніру. Напередодні Євро команда здолала Словенію (2:0), перед цим провела два конкурентні спаринги з Португалією (1:1 та 5:2), а ще раніше обіграла Францію (3:1).

"Перед кожним таким форумом ми намагались йти від гри до гри та не думати про якісь завдання. Так, ми можемо щось собі планувати і ми будемо це робити, але хочемо, щоб хлопці готувались конкретно до наступної гри, конкретного суперника. І не думали про наступні матчі. Тому я не хочу нічого казати – куди ми можемо дійти. Ми будемо грати кожну наступну гру. А куди дійдемо – покажуть матчі", – у коментарі Чемпіону сказав Косенко.

Ключові гравці збірної України

У збірній України з футзалу важко виділити одного беззаперечного лідера – але не через їхню відсутність, а через високу конкуренцію та глибину складу. Команда має одразу кілька гравців, які здатні вирішувати долю матчів на Євро-2026.

На воротарській позиції є неймовірний Олександр Сухов, який за підсумком 2025 року потрапив у номінацію найкращого голкіпера світу. А за його спиною є юний Іван Бєлімов, претендент на найкращого молодого гравця світу.

Серед польових гравців точно необхідно виділити капітана команди Петра Шотурму. Під час півфіналу чемпіонату світу 2024 року проти Бразилії він отримав прикру травму, та повернувся лише у 2025-му.

Важливу роль у збірній також відіграє Ігор Чернявський. Його гарматні дальні удари неодноразово приносили збірній перемоги, а святкування голів з ефектним сальто назад вже стали символом цієї збірної та її перемог.

Або як не згадати про наших топових бомбардирів Євгенія Жука (найбільше голів у кваліфікації до Євро-2026) та Даниіла Абакшина (найкращого бомбардира України на ЧС-2024). Обидва є грізною силою збірної України в нападі.

Знову ж, це не єдині зірки збірної України, адже у цей список заслуговує потрапити кожен гравець національної команди. І головною зіркою цілком варто називати саму збірну.

Заявка України на Євро-2026

Воротарі: Юрій Савенко (Київ Футзал), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обоє – Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

АФУ

Суперники збірної України

Важливо зауважити, українцям дісталася доволі легка група (наскільки це взагалі можливо на Євро). Два дебютанти та Чехія, проти якої в України триває переможна серія з трьох матчів.

Литва. Дебютант на чемпіонаті Європи. Згідно з котируванням букмекерів, ця збірна має із запасом найменші шанси на перемогу в групі B (50). Та й очні зустрічі проти нашої збірної доволі показові. Буквально у вересні 2025-го українці двічі перемогли Литву (7:0, 5:3).

Окрім України, литовці у межах підготовки до Євро також проводили спаринги ще й проти Чехії (3:6), Угорщини (2:5, 2:2), Латвії (4:1) та Косово (5:3). Тож обігрувати Литву Україна зобов'язана.

"Литовці – господарі турніру, і цим все сказано. Їм гарантована серйозна підтримка на Євро-2026", – сказав Косенко.

Чехія. Друга найсильніша команда групи. В її історії було два третіх місця на ЧЄ (2003 та 2010 роки). Однак з 2016-го чехи навіть не виходили на Євро, та й останні три матчі проти України завершувалися поразкою, зокрема 3:2 та 6:2 наприкінці 2024 року.

Взагалі чехи чудово проявили себе у 2025-му. У кваліфікації Євро здобули 5 перемог (ще була нічия із Сербією), у спарингах зуміли одного разу обіграти Францію (ще раз програли французам), але також була нічия з посередньою Латвією. Тим не менш, це дійсно грізний суперник, якого варто остерігатися найбільше.

"З чехами ми грали, це хороша команда, мені сподобалась. Вона непоступлива, комбінаційна, намагається грати, бути на м'ячі. І французів вони обіграли заслужено в одному з двох спарингів. Тому теж серйозний опонент", – розповів тренер збірної України.

Вірменія. Абсолютний дебютант чемпіонатів Європи з футзалу, тому не відомо, що від неї можна очікувати. У кваліфікації команда здобула 5 перемог у 6 матчах (зокрема одну над Казахстаном, 9 місцем світового рейтингу) + розписала мирову з казахами.

Окрім цього вірмени провели два товариських матчі проти Іспанії у вересні 2025 року, в обох програли (6:1, 8:2), але не залишили майданчик без забитих голів. Гра проти Вірменії не буде легкою прогулянкою, але Україна однозначно є фаворитом зустрічі, і повинна обігрувати цього суперника.

"Збірна Вірменії – темна конячка турніру. Вони у групі здолали Казахстан, сильну команду, тому як мінімум не можна їх недооцінювати. Важко когось виділити, як найнебезпечнішого", – сказав Косенко.

Додатково: потенційні суперники у плейоф

Команди з квартету України гарантовано зустрінуться з кимось з групи A (Латвія, Хорватія, Грузія, Франція). Тобто до півфіналу суперниками українців гарантовано будуть номінально слабші команди.

Якщо Україна вийде у плейоф з першого місця, то потрапить на команду з 2 сходинки групи В. Якщо ж "синьо-жовті" посядуть 2 позицію, то зустрінуться з переможцем квартету.

І ще одна приємність, в іншій частині сітки. По-перше, Італія та Португалія потрапили в одну групу, а отже одна з цих команд може не вийти далі. По-друге, якщо вийдуть обидві, то у чвертьфіналі вони зіграють проти команд з групи C, в якій виступає Іспанія. А тому до півфіналів гарантовано не дійде один з фаворитів.

Історія виступів України на Євро з футзалу

Збірна України пропустила лише один чемпіонат Європи в історії – у 1999 році. Загалом "синьо-жовті" зіграли 42 матчі на Євро, здобули 15 перемог, 4 рази зіграли внічию та зазнали 23 поразок (різниця м'ячів – 108-111).

Останні шість років українці неодмінно виходять у плейоф, загалом їм це не вдавалося лише двічі (1996 та 2007). Найкращий результат в історії – срібло у 2001 та 2003 роках.

Євро-1996: 5 місце. У групі посіли останню сходинку, програвши Росії та Італії, але у втішному матчі переграли Нідерланди в овертаймі (4:3).

5 місце. У групі посіли останню сходинку, програвши Росії та Італії, але у втішному матчі переграли Нідерланди в овертаймі (4:3). Євро-1999: не кваліфікувалися.

не кваліфікувалися. Євро-2001: 2 місце. У групі посіли друге місце, програвши Іспанії, та потрапили у півфінал, де в серії пенальті обіграли Італію. Однак у фіналі Україна програла іпанцям в додатковий час.

2 місце. У групі посіли друге місце, програвши Іспанії, та потрапили у півфінал, де в серії пенальті обіграли Італію. Однак у фіналі Україна програла іпанцям в додатковий час. Євро-2003: 2 місце. Цього разу "синьо-жовті" вже виграли групу, обійшовши Іспанію. У півфіналі розгромили Чехію, однак у фіналі Італія взяла реванш за попередній турнір.

2 місце. Цього разу "синьо-жовті" вже виграли групу, обійшовши Іспанію. У півфіналі розгромили Чехію, однак у фіналі Італія взяла реванш за попередній турнір. Євро-2005: 4 місце. Виграли групу з Росією, Чехією та Нідерландами. Однак у півфіналі натрапили на Іспанію (0:5), а в матчі за бронзу поступилися Італійцям.

4 місце. Виграли групу з Росією, Чехією та Нідерландами. Однак у півфіналі натрапили на Іспанію (0:5), а в матчі за бронзу поступилися Італійцям. Євро-2007: не вийшли з групи з Іспанією, Росією та Сербією. Зазнали трьох поразок.

не вийшли з групи з Іспанією, Росією та Сербією. Зазнали трьох поразок. Євро-2010: 1/4 фіналу. У групі обіграли Бельгію, але програли Італії. Вилетіли у чвертьфіналі від Азербайджану, програвши у серії пенальті.

1/4 фіналу. У групі обіграли Бельгію, але програли Італії. Вилетіли у чвертьфіналі від Азербайджану, програвши у серії пенальті. Євро-2012: 1/4 фіналу. Цього разу Україна обіграла у групі Словенію, але програла Іспанії. Проте в плейоф натрапила на Хорватію, та програлав серії пенальті.

1/4 фіналу. Цього разу Україна обіграла у групі Словенію, але програла Іспанії. Проте в плейоф натрапила на Хорватію, та програлав серії пенальті. Євро-2014: 1/4 фіналу. Виграла групу з Румунією та Бельгією, але не пощастило потрапити на Португалію.

1/4 фіналу. Виграла групу з Румунією та Бельгією, але не пощастило потрапити на Португалію. Євро-2016: 1/4 фіналу. Українці у групі програли Іспанії та обіграли Угорщину. У чвертьфіналі поступилися Сербії.

1/4 фіналу. Українці у групі програли Іспанії та обіграли Угорщину. У чвертьфіналі поступилися Сербії. Євро-2018: 1/4 фіналу. "Синьо-жовті" вийшли з групи з Португалією та Румунією, але зупинился в чвертьфіналі, програвши Іспанії.

1/4 фіналу. "Синьо-жовті" вийшли з групи з Португалією та Румунією, але зупинился в чвертьфіналі, програвши Іспанії. Євро-2022: 4 місце. У груповому раунді українці поступилися Нідерландам та Португалії, але розгромили Сербію. У чвертьфіналі підопічні Косенка здолали Казахстан, у півфіналі програли Росії. Матч за третє місце програли Іспанії.

The touch and finish from Korsun 🤤#FutsalEURO pic.twitter.com/yvloYrXYXb — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) November 21, 2025

Де дивитися Євро-2026 з футзалу

Трансляція турніру буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також наш сайт проведе текстові онлайн-трансляції всіх матчів збірної України.