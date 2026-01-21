Як мінімум зіграють у фіналі, – екстренера жіночої збірної України оцінив шанси команди Косенка на Євро-2026

Вже 22 січня збірна України з футзалу стартує на чоловічому чемпіонаті Європи-2026, який прийме Литва, Латвія та Вірменія.

Підопічні Олександра Косенка потрапили в один квартет В зі збірними Литви, Вірменії та Чехії. Напередодні старту України "синьо-жовтих" на Євро-2026 Чемпіон поспілкувався із колишнім головним тренером жіночої збірної України з футзалу Володимиром Колоком.

Досвідчений наставник висловив свою думку щодо нинішньої чоловічої збірної, спрогнозувавши підсумковий результат команди Косенка у груповому етапі.

"Якщо зважити на рейтинг збірної України і наших суперників, то можна сказати, що у нашої команди не повинно виникнути проблем на груповій стадії змагань. Можна було б сумніватися в результаті, якби наша команда була не зіграною, не досвідченою чи мала кадрові проблеми. Я впевнений, що наші хлопці впевнено пройдуть в наступний етап. Звичайно, що ніхто з суперників не буде виходити на матчі з українцями з піднятими руками, але я впевнений, що й наші хлопці будуть максимально сконцентровані і готовими до боротьби. Ми маємо мудрого тренера, амбіційних, досвідчених, креативних гравців, які можуть і люблять грати в футзал високого рівня. Вони вміють насолоджуватися грою і дарувати насолоду вболівальникам. Я особисто очікую на хорошу гру і позитивний результат", – сказав Колок.

На думку коуча, найважчим суперником для України буде Чехія. Саме у цьому протистоянні визначатиметься доля першого місця квартету. Колок додав, що ця збірна завжди була серед міцних опонентів для будь-кого, тому входить до 20-ки найкращих команд світу (17-те місце).

Також екстренер одного із найтитулованіших українських жіночих клубів Біличанки (Коцюбинське) впевнений, що команда Косенка повинна виходити із групи та зможуть поборотись за медалі Євро.

Відомий наставник навіть додав, що українській збірній до снаги зіграти у фіналі престижного турніру.

"Напруженим може бути матч з Вірменією, яка добре прогресує останнім часом. До того ж це буде перший матч для нашої збірної. На початок змагань бувають несподіванки, але перемога має бути за нами. Команда Литви, при всій повазі, може чинити опір, але перемогти Україну їй зараз малоймовірно. Наші шанси значно вищі. Я впевнений, що наша команда готова боротися за нагороди найвищого ґатунку, а не лише перемагати в групі. І сподіваюся, що хлопці подарують всій Україні медалі цього чемпіонату Європи. Як мінімум зіграють у фіналі, а там як Бог дасть", – заявив наставник.

Нагадаємо, що Україна стартує на Євро матчем проти дебютанта турніру Вірменії. Початок зустрічі – о 17:00 (за київським часом). Інша два поєдинки групового раунду "синьо-жовті" проведуть 25-го (проти Литви о 17:00) та 28-го січня (із Чехією о 20:30).