Збірна України зіграє з Румунією матч відбору на Євро-2026

Сьогодні, 15 квітня збірна України зіграє проти Румунії матч у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Гра пройде у польському Кошаліні в "Hala widowiskowo sportowa". Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом.

Футзал – відбір на Євро-2026

15 квітня, 6 тур

Україна – Румунія

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports.

Нагадаємо, після перших 5 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. Підопічні Олександра Косенка набрали максимальні 15 балів та достроково вийшли на Євро-2026.

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Україна у матчі 5 туру розгромила збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. Раніше українці декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Чемпіонат Європи прийматимуть Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.