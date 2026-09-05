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Визначилися фіналісти Євро-2026

Олексій Мурзак — 5 вересня 2026, 22:13
Визначилися фіналісти Євро-2026
cev.eu

У суботу, 5 вересня, відбулися півфінальні матчі жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Так, у першому поєдинку 1/2 фіналу чинні чемпіони першості, збірна Туреччини, у трьох сетах перемогла команду Сербії.

Водночас в іншому півфінальному протистоянні Італія переграла Польщу.

У підсумку в фіналі турніру Туреччина захищатиме свій титул у зустрічі із Італією, а Сербія та Польща розіграють "бронзу". Початки вирішальних матчів відбудуться вже 6 вересня, початок о 19:00 та 16:00 відповідно. 

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу
Жінки, 1/2 фіналу

Туреччина – Сербія 3:0 (25:20, 25:19, 25:20

Польща – Італія 1:3 (19:25, 19:25, 25:21, 16:25)

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.

волейбол Євро-2026

волейбол

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