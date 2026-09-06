Збірна Сербії перемогла Польщу в матчі за "бронзу" чемпіонату Європи-2026

У неділю, 6 вересня, відбувся матч за "бронзу" жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, у якому збірна Сербії перемогла Польщу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Полячки, які стали справжньою сенсацією турніру, вибивши у чвертьфіналі бронзового призера попереднього Євро, команду Нідерландів, намагалися дати гідний бій вже колишнім срібним призеркам першості, але змогли взяти лише один сет.

Нагадаємо, що проти Сербії ще на груповому етапі грала збірна України, зазнавши поразки, яка не дозволила "синьо-жовтим" вийти у плейоф.

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу

Жінки, матч за 3-тє місце

Польща – Сербія 1:3 (21:25, 19:25, 25:15, 18:25)

Надалі на вболівальників чекає фінал турніру, у якому між собою зійдуться збірні Туреччини та Італії. Початок о 19:00 за київським часом.