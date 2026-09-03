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Польща у напруженій боротьбі здолала Нідерланди на шляху до 1/2 фіналу жіночого ЧЄ-2026

Микола Літвінов — 3 вересня 2026, 18:31
Польща у напруженій боротьбі здолала Нідерланди на шляху до 1/2 фіналу жіночого ЧЄ-2026
CEV

У четвер, 3 вересня, відбулися заключні чвертьфінальні матчі жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу.

Ігровий день розпочала перемога Польщі над Нідерландами. "Біло-червоні" набрали перевагу в 9 очок ще з першого сету, але вже друга партія була за нідерландками. У третьому та четвертому сеті польська команда дотиснула суперниць.

Зауважимо, що збірна Польщі вперше за 7 років потрапила до півфіналу європейської першості. Водночас нідерландська команда могла вже двічі поспіль дійти до 1/2 фіналу, якби не поразка.

Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки, 1/4 фіналу, 3 вересня

Польща – Нідерланди 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:23)

Також о 19:00 за київським часом розпочнеться поєдинок між жіночими збірними Німеччини та Туреччини.

Нагадаємо, що до наступної стадії турніру вже відібралися Сербія та Італія. Саме з італійками збірна Польщі буде змагатися в 1/2 фіналу 5 вересня о 16:00.

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