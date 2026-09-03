Визначилися півфіналісти Євро-2026

У четвер, 3 вересня, відбулися заключні матчі 1/4 фіналу жіночого чемпіонату Європи-2026 з волейболу, за підсумком яких визначилася всі півфіналісти.

Так, Сербія, яка перемогла в 1/4 перемогла Грецію, розіграє путівку у фінал з командою Туреччини, яка у свою чергу перемогла Німеччину.

В іншій парі між собою зустрінуться Італія та Польща. Італійка на шляху до півфіналу перемогли Швецію, а польські волейболістки сенсаційно вибили Нідерланди.

Обидва півфінали відбудуться в суботу, 5 вересня

Чемпіонат Європи-2026 з волейболу

Жінки, 1/2 фіналу

Сербія — Туреччина

Італія — Польща

Один з півфіналів розпочнеться о 16:00, інший – о 19:00 за київським часом.

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.