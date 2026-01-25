Поразка стане вироком: прев'ю матчу Україна – Литва на Євро-2026

Збірна України з футзалу 25 січня зіграє потенційно вирішальний матч групового етапу на чоловічому чемпіонаті Європи-2026, який проходить у Литві, Латвії та Словенії.

Суперником буде одна з країн-господарок Литва, і поєдинок відбудеться в литовському місті Каунас. Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. У цьому матеріалі Чемпіон розповість усе про гру 2-го туру групи B.

Форма збірної України

Україна підходила до турніру в статусі головного фаворита у квартеті В та одного з головних претендентів на трофей. Це й не дивно, адже підопічні Олександра Косенка феєрично пройшли відбір на Євро-2026, вперше в історії набравши максимум очок.

А у товариських матчах, зокрема, обіграли учасників цьогорічного ЧЄ Словенію та Францію, а також розписали мирову з Португалією, чинним чемпіоном.

Ще більш показовими були товариські матчі восени 2025 року, коли команди ще не знали своїх майбутніх суперників на Євро. Тоді Україна провела дві гри проти Литви, та в обох здобула комфортні перемоги (7:0, 5:3).

Єдина причина переживати – втрати зіркового Ростислава Семенченка та основного універсала Андрія Мельника. До того ж у першому турі через хворобу не зіграв основний воротар команди Олександр Сухов (щоправда, він вже повернувся до загальної групи).

Але загалом команда укомплектована якісно, і за підбором гравців має перевагу над суперником.

Заявка України на Євро-2026

Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Київ Футзал).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

УАФ

Литва – дебютант Євро

Оскільки литовці є одними з господарів чемпіонату Європи 2026, їхня збірна автоматично потрапила на турнір. І це дебютний ЧЄ для Литви. Головним козирем, очевидно, є домашні стіни. Але загалом колектив є аутсайдером групи B.

Окрім України, литовці у межах підготовки до Євро також проводили спаринги проти Чехії (3:6), Угорщини (2:5, 2:2), Латвії (4:1) та Косово (5:3).

Та, попри свій статус аутсайдера, команда була у хвилині від перемоги в першому турі чемпіонату Європи, але Чехія таки зуміла вирвати нічию. Тож недооцінювати суперника точно не треба, Литва може здивувати.

Що ж до команди, то всі 14 гравців, що потрапили в заявку, є представниками місцевого чемпіонату.

Заявка збірної Литви

Воротарі: Ернестас Маченіс (Жальгіріс), Густас Яскутіс (Вікінгай).

Універсали: Едгарас Баранаускас, Лукас Сенджікас, Томас Бучма, Володимир Дерендяєв, Бенас Спієтініс, Альберт Воскунович, Юстинас Загурскас (усі – Жальгіріс), Паулюс Осаускас, Ігнас Раштутіс, Артур Юхно, Гитіс Василюс (усі –Вікінгай), Паулюс Лотужис (Гаржду Промогос).

Турнірне становище після першого туру Євро-2026

У першому турі збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією. За підсумками цих поєдинків саме українці опинилися на останньому місці в турнірній таблиці.

Турнірна таблиця Євро-2026, група B

Вірменія – 3 очки Литва – 1 очко Чехія – 1 очко Україна – 0 очок

*У плейоф проходять команди з двох перших місць кожної з груп.

Варто додати, що в разі поразки від Литви, Україна достроково втратить шанси на прохід далі. Адже за такого результату Литва матиме перевагу в 4 очки над "синьо-жовтими".

А також одна з команд Вірменія – Чехія за будь-якого результату свого матчу гарантовано стане недосяжною для України. Тож навіть перемога над Чехією в третьому турі не врятує українців від вильоту.

Історія виступів України на Євро

Для України це вже 12-й турнір. "Синьо-жовті" лише одного разу не кваліфікувались на Євро, ще у далекому 1999 році.

Українська збірна була учасником ще першого в історії ЧЄ-1996. Тоді команда посіла 5-те місце з 6.

Найкращі ж результати українські футзалісти показали у 2001-му та 2003-му роках, коли ставали віцечемпіонами Європи.

Також українці двічі виходили у "бронзовий" фінал. Зокрема, на останньому Євро-2022 Україна фінішувала за крок від бронзових нагород, програвши Іспанії у матчі за третє місце (1:4).

Україна вже шість турнірів поспіль виходить у плейоф. В 5 з них команда завершувала виступи на стадії чвертьфіналу.

Де дивитися Євро-2026 з футзалу

У прямому етері матчі України на Євро-2026 будуть доступні на медіасервісі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в етері Т2 та в кабельних мережах.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.