Лідер збірної України повернувся в загальну групу напередодні вирішального матчу проти Литви на Євро-2026

Голкіпер київського ХІТа та збірної України з футзалу Олександр Сухов повернувся в загальну групу напередодні матчу 2-го туру групового етапу на чемпіонаті Європи 2026 року проти Литви.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Один з найкращих воротарів світу вже провів тренування у загальній групі національної команди. Зауважимо, що Сухов пропустив поєдинок першого туру проти Вірменії через хворобу.

Та зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Українці контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті. У наступних поєдинках українці зіграють проти Литви (25 січня) та Чехії (29 січня).

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Зауважимо, що в разі поразки від Литви, Україна достроково втратить шанси на вихід у чвертьфінал.