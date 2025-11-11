Франція – Україна: де дивитися товариський матч у межах підготовки до Євро-2026

У середу, 12 листопада, збірна України з футзалу зіграє товариський матч з Францією в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року.

Зустріч відбудеться у французькому Ліможі. Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше стала відома заявка України на даний спаринг, після чого був оприлюднений склад французів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна дізналася імена майбутніх суперників, а також розклад своїх матчів.

Додамо, що Україна ще може бойкотувати участь на Євро-2026 через те, що на турнірі змагатиметься Білорусь під власним прапором. УЄФА навіть вирішила додати до господарів турніру Словенію, оскільки Литва та Латвія відмовлялися приймати білоруську команду на своїй території.