Визначились суперники збірної України на Євро-2026
Getty Images
Відбулось жеребкування групового етапу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року.
Збірна України потрапила до групи B, де зіграє з господаркою турніру Литвою, Чехією та Вірменією.
Чемпіонат Європи-2026
Група B
- Україна
- Литва
- Чехія
- Вірменія
Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.
Жеребкування відбувалось у місті Каунасі, а сам турнір пройде з 21 січня по 7 лютого. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.
Зазначимо, що у вересні збірна Україні двічі перемогла Литву в товариських матчах.