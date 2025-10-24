Українська правда
Визначились суперники збірної України на Євро-2026

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 12:39
Відбулось жеребкування групового етапу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року.

Збірна України потрапила до групи B, де зіграє з господаркою турніру Литвою, Чехією та Вірменією.

Чемпіонат Європи-2026
Група B

  • Україна
  • Литва
  • Чехія 
  • Вірменія

Збірна України пробилася до фінальної стадії, вигравши всі матчі своєї відбіркової групи, де її суперниками були Румунія, Кіпр та Німеччина. Литва, Латвія та Словенія потрапили у фінальний турнір як його господарі.

Жеребкування відбувалось у місті Каунасі, а сам турнір пройде з 21 січня по 7 лютого. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.

Зазначимо, що у вересні збірна Україні двічі перемогла Литву в товариських матчах.

