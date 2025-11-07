Збірна України з футзалу оголосила склад на матч із Францією

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад команди на навчально-тренувальний збір у Франції, в межах якого 12 листопада відбудеться товариський матч проти місцевої збірної.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

До лав "синьо-жовтих" повернувся капітан Петро Шотурма, який востаннє грав за національну команду понад рік тому. Також уперше у своїй кар'єрі виклик до збірної отримав 19-річний воротар Іван Бєлімов.

Загалом на збір викликано 14 футзалістів – по сім представників української Екстраліги та легіонерів.

Склад збірної України:

Воротарі: Юрій Савенко (Kyiv Futsal), Олександр Сухов (ХІТ Київ), Іван Бєлімов (Каспій)

Універсали: Ростислав Семенченко (Євробус, Польща), Данил Абакшин (Євробус, Польща), Назар Швед (Євробус, Польща), Артем Фаренюк (Євробус, Польща), Ігор Чернявський (ХІТ Київ), Євгеній Жук (ХІТ Київ), Владислав Первєєв (Сокіл), Петро Шотурма (Ураган), Михайло Зварич (Kyiv Futsal), Микола Микитюк (Рібера Наварра), Ігор Корсун (Осасуна Магна).

Матч Франція – Україна відбудеться 12 листопада та стане важливим етапом підготовки "синьо-жовтих" до наступних офіційних турнірів.

