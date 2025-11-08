Із зіркою Барселони: Франція оголосила заявку на матч проти України

Збірна Франції оголосила заявку на товариський матч проти України.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Головний тренер "Ле бльо" Рафаель Рейно викликав до розташування збірної гравців провідних клубів французької першості, двох представників бельгійського Еренталь та зірку Барселони Мамаду Туре

Склад збірної Франції

Воротарі: Франсіс Локока (Спортинг, Франція), Луї Марке (Етуаль Лаваллуа, Франція)

Універсали: Сухейл Мухудін, Ассані Жіро, Нельсон Лутін, Абдессамад Мохаммед (Етуаль Лаваллуа, Франція), Мамаду Туре, Артюр Тчаптче (Спортинг, Франція), Кевін Рамірес, Аюб Саадуї (Еренталь, Бельгія), Аюб Буїта (Тулуза, Франція), Стів Бендалі (Нант, Франція), Амін Генддура (Монпельє, Франція), Мамаду Туре (Барселона, Іспанія)

Нагадаємо, матч Франція – Україна відбудеться у середу, 12 листопада. Ексклюзивно гру у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO Раніше заявку на матч оголосила і збірна України.