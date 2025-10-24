Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026 з футзалу

УЄФА оприлюднила розклад матчів групового етапу чемпіонату Європи-2026 з футзалу. Збірна України проведе три поєдинки в січні.

Першим суперником "синьо-жовтих" стане Вірменія – матч відбудеться 22 січня о 17:00. Далі команда зіграє проти Литви 25 січня о 17:00, а завершить груповий етап зустріччю з Чехією 28 січня о 20:30.

Ігри проти Вірменії та Литви пройдуть у литовському Каунасі на "Жальгіріс Арені", а матч третього туру з Чехією – у столиці Латвії, Ризі, на "Арені Рига".

До старту континентальної першості залишається менше трьох місяців.

Раніше ми повідомляли про жеребкування для збірної України на ЧЄ-2026