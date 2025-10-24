Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026 з футзалу

Володимир Варуха — 24 жовтня 2025, 16:51
Розклад матчів збірної України на ЧЄ-2026 з футзалу
Збірна України
УАФ

УЄФА оприлюднила розклад матчів групового етапу чемпіонату Європи-2026 з футзалу. Збірна України проведе три поєдинки в січні.

Першим суперником "синьо-жовтих" стане Вірменія – матч відбудеться 22 січня о 17:00. Далі команда зіграє проти Литви 25 січня о 17:00, а завершить груповий етап зустріччю з Чехією 28 січня о 20:30.

Ігри проти Вірменії та Литви пройдуть у литовському Каунасі на "Жальгіріс Арені", а матч третього туру з Чехією – у столиці Латвії, Ризі, на "Арені Рига".

До старту континентальної першості залишається менше трьох місяців.

Раніше ми повідомляли про жеребкування для збірної України на ЧЄ-2026

Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи

Збірна України з футзалу

Визначились суперники збірної України на Євро-2026
MEGOGO став офіційним мовником матчів збірної України, Екстра-ліги та Кубку України
Збірна України програла чинним чемпіонам на Євро-2025 U-19
Італія розгромила Молдову, Іспанія та Словенія вже у плейоф Євро-2025 U-19
Україна U-19 – Португалія U-19: де дивитися матч юнацького Євро з футзалу

Останні новини