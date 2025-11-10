Він є легендою та історією українського футзалу, – Косенко радий поверненню Шотурми до збірної України

Головний тренер збірної України Олександр Косенко поговорив про повернення Петра Шотурми до лав національної команди.

Слова 55-річного українця наводить сайт АФУ.

12 листопада Україна проведе спаринг із Францією, і на цей матч був викликаний Шотурма. Капітан збірної більше 10 місяців не виходив на майданчик через важку травму коліна, яка призвела до двох операцій.

Для 33-річного гравця це перший виклик до збірної України з моменту травми, і Косенко радий, що знову може розраховувати на свого капітана.

"Ми хотіли, щоб Петро якомога швидше відновився. Це дуже важливий гравець не лише для збірної, а й для всього українського футзалу, бо це легенда, історія. Бачимо, що він додає з кожною грою – це дуже приємно для нас, адже ми чекали його повернення у збірну. Хотіли, щоб він відновився до Євро і знову був з нами, тому з радістю сприймаємо його повернення. Петро знову буде виводити нашу збірну у статусі капітана, адже він лідер і на майданчику, і за його межами. Він може принести нам ще дуже багато користі", – сказав Косенко.

Тренер "синьо-жовтих" не став казати, чи на всі 100% Шотурма готовий до майбутнього матчу з французами.

"Не хочеться це казати у сухих відсотках. Головне, щоб у нього не було страху десь піти у стик, щоб у нього знову була впевненість. Те, що в нього є майстерність, і він вийде на той рівень, який у нього був – я в цьому впевнений. Думаю, той, кому робили операцію, розуміє, що це таке. У мене була не така важка операція, але все одно я пам'ятаю, як ти почуваєшся після цього – думаєш, хоч би знову не лягати під ніж. Це відчуття заважає тобі грати, тому головне, щоб Петро відійшов від цього. А ті відсотки – вони потім прийдуть самі собою".

У складі збірної України також є дебютант в особі голкіпера Івана Бєлімова, який потрапив до символічної збірної нещодавнього чемпіонату Європи-2025 U-19.

"Ми слідкували за Іваном ще до Євро U-19. Ми зустрічалися з ним ще тоді, коли були на зборах у Казахстані (перед ЧС-2024). Він справив приємне враження у спілкуванні, тож ми його вже бачили не тільки на майданчику, а ще й спілкувалися з ним у житті. Тоді ми сказали йому, що все можливо і нічого неможливого немає. Дійсно, він чудово проявив себе на Євро U-19. Ми з задоволенням викликали його – хочемо, щоб він потренувався, пограв і відчув атмосферу національної збірної. Думаю, це тільки піде йому на користь в плані впевненості, тому ми вітаємо його в збірній та бажаємо йому тільки прогресувати і сподіваємось, що цей виклик додасть йому позитивних моментів як у спортивному, так і у звичайному житті".

Раніше Олександр Косенко прокоментував майбутній товариський матч проти збірної Франції, яка захоче взяти реванш за розгромну поразку 1:7 у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна опинилася в групі В.