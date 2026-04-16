Шахтар забезпечив Україні найкращий єврокубковий сезон за останні десять років

Донецький Шахтар за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ вийшов у півфінал турніру.

Цей результат додав до рейтингу України 1,5 бала, що зробило поточний єврокубковий сезон найкращим для країни за останні десять років. Тепер сумарний коефіцієнт України становить 8.187 бала.

Цей показник перевищує здобутки всіх попередніх дев'яти сезонів:

2024/2025 (3.600)

2023/2024 (4.100)

2022/2023 (5.700)

2021/2022 (4.200),

2020/2021 (6.800)

2019/2020 (7.200)

2018/2019 (5.600)

2017/2018 (8.000)

2016/2017, (5.500)

У клубному рейтингу донеччани скоротили відставання від шотландського Рейнджерс до 3.000 балів. Щоб випередити "плюшевих ведмедиків", українській команді потрібно вийти у фінал Ліги конференцій без поразок в обох півфінальних матчах.

Сьогодні, 16 квітня, Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов далі завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0).

Наступним суперником Шахтаря стане переможець пари Крістал Пелес – Фіорентина. У першому поєдинку англійський клуб здобув перемогу з рахунком 3:0.