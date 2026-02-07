Українська правда
Бразильський легіонер Карпат зізнався, що йому найбільше подобається в Україні

Денис Іваненко — 7 лютого 2026, 13:00
Едсон
ФК Карпати

Новачок "левів" Едсон розповів, що він думає про життя в Україні під час війни.

Про це інформує сайт Карпат.

Бразильський півзахисник заявив, що йому подобається. Він зізнався, що тут почувається безпечніше, ніж у рідній країні.

"Я ціную безпеку тут. Як би це дивно не звучало в контексті війни, але у повсякденному житті дійсно можна спокійно ходити вулицею, не боячись, що тебе пограбують, як це часто буває в Бразилії, бо там грабежі – це справді серйозна проблема.


Якщо в тебе хороший телефон, це небезпечно, адже тебе можуть пограбувати. Я також вважаю важливими повагу та вихованість людей. Звісно, в Бразилії теж є багато вихованих людей, але це не більшість, як, наприклад, у Європі, в Україні", – сказав Едсон.

Зазначимо, що 27-річний бразилець став гравцем Карпат у січні 2026 року. До цього він виступав за львівський Рух.

За інформацією порталу Transfermarkt, сума переходу склала 400 тисяч євро. Едсон підписав контракт до 30 червня 2027 року.

За Рух він провів 39 матчів. У них бразилець відзначився двома результативними передачами.

