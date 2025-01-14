Капітан збірної України успішно прооперований після травми зв'язок коліна

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма був успішно прооперований у Німеччині та продовжує відновлюватись після травми зв'язок колінного суглоба.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

"Зараз мене чекає післяопераційне відновлення, фізпроцедури та всі необхідні заходи, що входять в курс реабілітаційної програми. Період та час повернення на майданчик поки не зазначений, тому що у кожного спортсмена різний організм та періоди регенерації", – заявив Шотурма.

Нагадаємо, Петро травмувався у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії (2:3).

Зазначимо, що збірна України у перших двох матчах відбору до Євро-2026 здобула дві перемоги – над Кіпром та Румунією.

Наступний матч буде зіграно 25 січня, суперником стане збірна Німеччини.

Раніше найкращий бомбардир "жовто-синіх" на ЧС-2024 перейшов у польський клуб.