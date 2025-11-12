Радий цьому кроку для розвитку, – Первєєв пригадав свій перехід в ХІТ

Універсал збірної України Владислав Первєєв розповів про те, як він змінив Сокіл на ХІТ минулого літа.

Про перехід до стану чинного чемпіона Екстра-ліги 23-річний українець поговорив в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

Після вдалого сезону у складі хмельницького Сокола Первєєв підписав контракт з ХІТом, у якому він продовжує свої результативні виступи. За словами спортсмена, клуби швидко домовилися про його трансфер.

"ХІТ був наполегливий, ХІТ був переконливий. Керівництво між собою домовилось. Ось так я став гравцем ХІТа і дуже радий цьому. Бо це чинний чемпіон України, який виступає в Лізі чемпіонів. Це клуб з максимальними задачами. Тому це крок для розвитку в моєї кар'єрі", – сказав Владислав.

У нинішньому сезоні Владислав Первєєв взяв участь у п'яти матчах ХІТа в Екстра-лізі, у яких він відзначився п'ятьма голами. Після шести зіграних турів чемпіонату України столичний колектив лідирує в турнірній таблиці зі 100% показником набраних очок.

