Пам’ятаємо часи під Росією: чеські фігуристи підтримали Україну напередодні свого дебюту на Олімпійських іграх-2026

Чеські фігуристи Катержіна Мразкова та Даніель Мразек, які цього року готуються до свого дебюту на Олімпійських іграх-2026, звернулися до українських уболівальників та висловили солідарність із народом України на тлі війни.

Їх слова передає Tribuna.

Мразкова сказала, що цінує українських вболівальників, які продовжують слідкувати за спортом попри блекаути та російські атаки.

"Ми цінуємо кожного фаната, особливо цих людей, тому що розуміємо, що це дуже складно. Я не можу повністю зрозуміти ситуацію, бо ніколи не переживала такого, але це важко. Ми дуже цінуємо кожну підтримку, кожного, хто дивиться на нас. Ми дуже щасливі".

Мразек окреслив громадянську позицію своєї родини, наголосивши на історичній пам'яті чеського народу:

"Можу сказати, що ми в родині підтримуємо Україну. Намагаємося ходити на вибори й голосувати за партії, які підтримують Україну, які хочуть купувати зброю чи всі ці речі, хочуть допомагати фінансово, грошима. Тому що пам'ятаємо час, коли ми були під Росією, і знаємо, що тоді часи були не дуже хороші. Дивлюся новини, намагаюся підтримувати вас".

Фігуристи також розповіли, що тренуються на одній ковзанці з українською танцювальною парою – Марією Пінчук та Микитою Погорєловим.

Нагадаємо, за право взяти участь на Олімпіаді Пінчук та Погорєлов теж боролись, але пара не змогла посісти необхідне місце на турнірі в Пекіні. У наслідку Кирило Марсак здобув єдину ліцензію з фігурного катання для участі на Олімпійських іграх.

Мразкова (19 років) та Мразек (22 роки) є дворазовими чемпіонами Чехії та чемпіонами світу серед юніорів 2023 року. Окрім золота юніорського ЧС-2023, в активі дуету є успіхи на міжнародній арені в сезоні 2025 року: вони здобули срібло на турнірі CS Lombardia Trophy та бронзу на CS Golden Spin of Zagreb.

Змагання у танцях на льоду на Іграх-2026 відбудуться 9 лютого (ритм-танок) та 11 лютого (довільна программа). Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися за посиланням.