Косенко: Франція захоче взяти реванш за розгром у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024

Головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився своїми думками щодо майбутнього товариського матчу проти Франції.

Слова 55-річного українця наводить сайт АФУ.

Українці зустрінуться з французами в межах підготовки до майбутнього чемпіонату Європи 2026 року, який розпочнеться наприкінці січня.

Косенко зізнався, що йому дуже подобається те, як грає його майбутній опонент. До того ж, Франція все ще пам'ятає матч за третє місце чемпіонату світу 2024 року, коли Україна розгромила її з рахунком 7:1.

"Дуже гарна команда для спарингу – граюча, технічна і водночас міцна та силова. Збірна Франції намагається не програти боротьбу, діяти як індивідуально технічно, так і командно. У них дуже хороша командна швидкість і гарна взаємодія між гравцями. На мій погляд, Франція – одна з найбільш привабливих команд у світі за своїм стилем. Буде дуже цікаво і корисно зіграти з ними. А те, що ми грали з ними за бронзу чемпіонату світу… Це буде додатковою мотивацією як для французів – вони захочуть взяти реванш, так і для нас – ми хочемо довести, що не випадково здобули ті бронзові медалі", – сказав Косенко.

У Олександра Петровича запитали, чи не є це частиною плану Франції, яка хоче зарядитися додатковою мотивацією перед Євро-2026.

"Важко сказати, можливо, в них є і такі думки. Але я думаю, що вони теж хочуть провести гарний спаринг. Вони підбирають собі гарні команди для спарингів – наприклад, нещодавно грали з Чехією. Думаю, що перш за все вони хотіли зіграти зі збірною України, а по-друге – так, ця історія вже нікуди не дінеться (бронзовий фінал ЧС-2024), тому це буде додавати їм мотивації, і при позитивному результаті може дати їм додаткову впевненість перед Євро-2026".

Товариський матч між збірними України та Франції проходитиме 12 листопада у французькому Ліможі. Гра розпочнеться о 22:05 за київським часом.

Раніше стала відома заявка України на даний спаринг, після чого був оприлюднений склад французів.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна дізналася імена майбутніх суперників, а також розклад своїх матчів.