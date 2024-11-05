Збірна України обіграла Чехію в товариському матчі

Сьогодні, 5 листопада, збірна України з футзалу зіграла товариську гру проти збірної Чехії.

Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 3:1. У складі команди Олександра Косенка голи забивали Данило Абакшин, Ігор Чернявський та Ростислав Семенченко.

Гра почалася для українців дуже вдало – Абакшин, який на ЧС-2024 став одним із найкращих бомбардирів, на 26-й секунді від початку зустрічі замкнув дальню стійку. Потім відзначився Чернявський, а на 9 хвилині Семенченко вдало закінчив блискавичну атаку.

У другому таймі лідери збірної України на майданчик не виходили. Це, а також той фактор, що чехи трохи звикли до стилю гри "синьо-жовтих", допоміг господарям відквитати один гол.

Під кінець гри збірна Чехії знімала голкіпера, але це дозволило їм відіграти лише 1 гол.

Товариський матч – футзал

5 листопада

Чехія – Україна 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 Абакшин (1), 0:2 – Чернявський (7), 0:3 – Семенченко (9), 1:3 – ?(27), 2:3 – ? (40)

Гол Абакшина:

Гол Чернявського:

Гол Семенченка:

Нагадаємо, на ЧС-2024 збірна України виграла бронзові медалі. На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).