Абакшин отримав "срібну бутсу" чемпіонату світу з футзалу

Один із лідерів збірної України з футзалу Данило Абакшин отримав "срібну бутсу" чемпіонату світу 2024.

За турнір він забив 7 голів у 7 матчах. Данило у бронзовому фіналі проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, оформив хеттрик.

Стільки ж голів забили аргентинці Кевін Арієтта та Алан Бранді. Володарем "золотої бутси" став бразилець Марсел. На його рахунку 10 точних ударів.

Абакшин на світовій першості віддав 6 результативних передач. Він став найкращим у складі України за системою гол + пас.

Нагадаємо, що збірній України завдяки успішним виступам в Узбекистані вдалося встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.