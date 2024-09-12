Суспільне офіційно транслюватиме чемпіонат світу 2024 з футзалу

Суспільне мовлення стало офіційним транслятором чемпіонату світу 2024 з футзалу, де виступатиме збірна України.

Про це повідомляє асоціація футзалу України.

Зазначається, що всі матчі мундіалю, включно із поєдинками національної збірної України транслюватимуться ексклюзивно на таких платформах, як:

Супутникових каналах Суспільне Спорт

Місцевих телеканалах Суспільного мовлення

Діджитал-платформі Суспільне Спорт

YouTube-каналі Суспільне Спорт

Кожен поєдинок "синьо-жовтих" оглядатиметься в передматчевій студії. Перше включення відбудеться 15-го вересня, у перерві гри Афганістан — Ангола, яка запланована на 15:30 за київським часом.

Раніше наставник збірної оголосив заявку команди на турнір. Зазначимо, що перед стартом мундіалю "синьо-жовті" провели низку товариських матчів.

Спершу українці розгромили Коста-Рику, пізніше вони легко здолали Кубу, в боротьбі розбили чинних чемпіонів світу — Португалію, рознесли збірну Саудівської Аравії, і по завершенню серії контрольних матчів — зіграли внічию з Лівією.

Зазначимо, що матчі чемпіонату світу з футзалу 2024 проходитимуть на трьох аренах Узбекистану: "Хумо Арені" у Ташкенті, "Бобур Арені" в Андіжані та "Юніверсал Спорт Маймуасі" у Бухарі.