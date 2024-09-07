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Збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу в Узбекистані

Ігор Чернявський — 7 вересня, 20:35
Збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу в Узбекистані
Асоціація футзалу України

Асоціація футзалу України оприлюднила список з 14 гравців, які представлять національну команду на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані.

Заявка збірної України на ЧС-2024

Воротарі: Юрій Савенко, Олександр Сухов, Кирило Ципун

Універсали: Петро Шотурма, Ігор Корсун, Назар Швед, Артем Фаренюк, Ігор Чернявський, Даниїл Абакшин, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Михайло Зварич, Ростислав Семенченко, Микола Микитюк

Команда Олександра Косенка розпочне свій шлях на мундіалі 15 вересня матчем проти Аргентини. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Анголи та Афганістана.

Нагадаємо, нещодавно Україна в товариському матчі обіграла чинних чемпіонів світу — португальців.

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