Збірна України розгромила Саудівську Аравію у товариському матчі

Збірна України з футзалу впевнено обіграла Саудівську Аравію у товариському матчі напередодні чемпіонату світу-2024.

Українці здобули перемогу з рахунком 8:3. Підопічні Олександра Косенка не мали проблем у цьому матчі. Варто зазначити, що за рахунку 5:2 саудити почали грати без голкіпера, але їх двічі рятувала стійка.

Декілька днів тому "синьо-жовті" були сильнішими за чинних чемпіонів світу португальців.

Цей поєдинок проходив у Боснії та Герциговині. 30 серпня збірна України проведе контрольний матч проти Лівії.

Товариський матч

28 серпня

Україна — Саудівська Аравія 8:3

Голи: 1:0 — Швед (12), 1:1 — гравець суперника (16), 2:1 — Фаренюк (20), 3:1 — Швед (25), 3:2 — гравець суперника (26), 4:2 — Сухов (28), 5:2 — Семенченко (28), 6:2 — Шотурма (33), 6:3 — гравець суперника (34), 7:3 — Семенченко (35), 8:3 — Фаренюк (37)

Незабаром збірна України стартує на чемпіонаті світу-2024. Нагадаємо, суперниками українців у квартеті C будуть Аргентина (15 вересня), Ангола (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).